Erdem Can yeniden Türk Telekom Basketbol'da!

04 Haziran 2024 20:38 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:42

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 8. sırada bitiren ve play-off çeyrek finalinde elenen Türk Telekom'u çalıştıracak isim belli oldu.

İKİNCİ KEZ TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Sezona Anadolu Efes'te başlayan ancak 1 Şubat'ta görevine son verilen 43 yaşındaki Can ile Türk Telekom'un yolları yine kesişti.

Lacivert-beyazlı kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Erdem Can. Türk Telekom Basketbol ailesi olarak yeniden başantrenörümüz olan Erdem Can'a başarılar diliyor, birlikte koşacağımız zaferler için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom, Can'ın takımın başında olduğu 2022-23 sezonunu ligde lider bitirmiş, play-off'ta yarı finale çıkmış ve BKT Avrupa Kupası'nda final oynamıştı.