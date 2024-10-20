Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

20 Ekim 2024 12:32 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:42

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı bugün yapıldı. Adaylar Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soruyor.

Netanyahu'nun evine saldırının öncesi ve sonrası! İşte yüksek güvenlikli ev böyle vuruldu

Netanyahu'nun evine saldırının öncesi ve sonrası! İşte yüksek güvenlikli ev böyle vuruldu

Bugün (20 Ekim) Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı yapıldı.

Özel güvenlik olmak için sınava katılan adaylar, sınav sonrası sonuçlarını ne zaman öğreneceğini merak ediyor. Bunun için de Özel Güvenlik Sınav sonuçları​ ne zaman açıklanacak sorusunu soruyor.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik olmak için sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açılanacağını araştırıyor.

Özel Güvenlik Sınav sonuçları 8 Kasım tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

111. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları 22 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Özel Güvenlik Sınavı sorularına itirazlar ise 23-25 Ekim tarihleri arasında alınacak.