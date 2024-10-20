Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı bugün yapıldı. Adaylar Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soruyor.
Bugün (20 Ekim) Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı yapıldı.
Özel güvenlik olmak için sınava katılan adaylar, sınav sonrası sonuçlarını ne zaman öğreneceğini merak ediyor. Bunun için de Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soruyor.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik olmak için sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açılanacağını araştırıyor.
Özel Güvenlik Sınav sonuçları 8 Kasım tarihinde açıklanacak.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
111. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları 22 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Özel Güvenlik Sınavı sorularına itirazlar ise 23-25 Ekim tarihleri arasında alınacak.