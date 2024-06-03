Özgür Özel yaş çay alımı fiyatının 2024 yılında 25 TL olmasını istedi

03 Haziran 2024 10:03 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:34

Yaş çay alım fiyatı 11 Mayıs 2024 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları ve resmi sitesi üzerinden duyurulmuştu.

Açıklanan bilgilere göre yaş çayın 2024 yılında kilogram fiyatı 17 lira olurken destekleme beledi ise 2 lira olarak belirlenmişti.

Bakanlık "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadesini kullanmıştı.

Üreticiler 2024 yılında çay alım fiyatının ise kilogram başına 25 TL olmasını bekliyordu.

CHP lideri Özgür Özel konu ile ilgili, Rize'de düzenlenen Çay Mitingi'nde konuştu.

Özel mitingde çay için belirlenen 17 liranın yetersiz olduğunu ve bunun 25 liraya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek "Buradan Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz, reddetmeyin." dedi.

8 liralık destekleme verilmesi gerektiğinin altını çizen Özel, "Artık yüzümüz gülsün, Rize'nin yüzü gülsün istiyoruz. Rize'deki AK Partililer, Rize'deki MHP'liler alın terinin rengi, alın terinin partisi olmaz. Alnınızın teri kutsaldır. alın terinin karşılığını vermek devletin boynunun borcudur. Doğru çay fiyatının, 31 Mart tarihinde yapılan seçimden önce Rize Pazar'da 25 lira olması gerektiğini söylemiştim. Buradan çağrımı tekrarlıyorum. 17 liralık fiyatın üzerinde tam 8 liralık destekleme verilmeli. Bu para da en geç ağustos ayının sonunda ödenmelidir. Buradan sesimizi duyuralım. Ne kadar istiyoruz? 25" ifadelerini kullandı.