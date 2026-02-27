Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

PANELDER güven tazeledi: Çatı, cephe ve yalıtım sektöründe lider konumunu pekiştirdi

Türkiye’de çatı, cephe ve yalıtım sektörünün gelişimi ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarını sürdüren PANELDER, 6. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeledi. 27 Şubat 2026 Cuma günü düzenlenen toplantıya sektör temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PANELDER güven tazeledi: Çatı, cephe ve yalıtım sektöründe lider konumunu pekiştirdi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 16:09

Toplantıda konuşan 5. Dönem Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, PANELDER’in görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmaları paylaştı. Katırcı, derneğin sektörün teknik standartlarını yükseltme, kamu kurumlarıyla iş birlikleri geliştirme ve üye sayısını artırma konularında önemli adımlar attığını vurguladı.

Genel Sekreter Yusuf Güven, üç yıllık döneme ilişkin faaliyetleri aktardı. PANELDER’in teknik raporlar, eğitim programları ve sektörel seminerlerle üyeler arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirdiğini belirtti. Dernek, sektörün kalite standartlarının yükseltilmesi, nitelikli iş gücünün desteklenmesi ve ortak aklın geliştirilmesi için yürüttüğü faaliyetlerle öne çıkıyor.

Sektör, sağladığı yüksek katma değer, milyonlarca metrekarelik çatı ve cephe uygulamaları ve geniş istihdam ile Türkiye inşaat ekosisteminin kritik alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Enerji verimliliği, sürdürülebilir yapı ve kentsel dönüşüm projeleri, sektörün büyümesini hızlandıran en önemli
faktörler arasında yer alıyor.

Genel Kurul’un ikinci bölümünde yapılan seçimle üç yıl görev yapacak yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni yönetim, kendi arasında yaptığı toplantıda Celalettin Hakan Katırcı’yı yeniden başkanlığa seçti. PANELDER, önümüzdeki dönemde enerji verimliliği, deprem güvenliği ve çevre dostu malzeme kullanımına yönelik çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

PANELDER’in yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

PANELDER güven tazeledi: Çatı, cephe ve yalıtım sektöründe lider konumunu pekiştirdi
ETİKETLER
#yönetim kurulu
#Sektör Gelişimi
#Celalettin Hakan Katırcı
#Panelder
#Yusuf Güven
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.