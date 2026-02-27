PANELDER güven tazeledi: Çatı, cephe ve yalıtım sektöründe lider konumunu pekiştirdi

Toplantıda konuşan 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, PANELDER’in görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmaları paylaştı. Katırcı, derneğin sektörün teknik standartlarını yükseltme, kamu kurumlarıyla iş birlikleri geliştirme ve üye sayısını artırma konularında önemli adımlar attığını vurguladı.



Genel Sekreter Yusuf Güven, üç yıllık döneme ilişkin faaliyetleri aktardı. PANELDER’in teknik raporlar, eğitim programları ve sektörel seminerlerle üyeler arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirdiğini belirtti. Dernek, sektörün kalite standartlarının yükseltilmesi, nitelikli iş gücünün desteklenmesi ve ortak aklın geliştirilmesi için yürüttüğü faaliyetlerle öne çıkıyor.



Sektör, sağladığı yüksek katma değer, milyonlarca metrekarelik çatı ve cephe uygulamaları ve geniş istihdam ile Türkiye inşaat ekosisteminin kritik alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Enerji verimliliği, sürdürülebilir yapı ve kentsel dönüşüm projeleri, sektörün büyümesini hızlandıran en önemli

faktörler arasında yer alıyor.



Genel Kurul’un ikinci bölümünde yapılan seçimle üç yıl görev yapacak yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni yönetim, kendi arasında yaptığı toplantıda Celalettin Hakan Katırcı’yı yeniden başkanlığa seçti. PANELDER, önümüzdeki dönemde enerji verimliliği, deprem güvenliği ve çevre dostu malzeme kullanımına yönelik çalışmalarını artırmayı hedefliyor.



PANELDER’in yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır: