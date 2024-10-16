Papara mobil uygulamasında güncellemeden dolayı erişim sorunları yaşanmıştı

16 Ekim 2024 16:30 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:42

16 Ekim günü Papara uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar çöktü mü, neden açılmıyor araştırmaya başladı. Son dakika erişim sorunu hakkında kullanıcılar sosyal medyada paylaşımda bulundu.

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Bugün akşama doğru Papara mobil uygulamasında bazı bağlantı hataları gerçekleşti. Kullanıcılar X platformu​ üzerinden "Papara neden açılmıyor, sorun mu var" paylaşımları yaptı.

Ekip, paylaşım yapan hesaplara güncelleme olduğunu belirtti.

PAPARA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

16 Ekim günü Papara uygulamasında bazı erişim sorunları meydana geldi.

Kullanıcılar X'te sorunla ilgili bildirimde bulundu. Ekibin paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba, kısa bir süre uygulamamıza erişemedin, ancak ekibimiz hızla aksiyon alarak network kaynaklı bu geçici sorunu çözdü. Ürünlere erişimde devam eden parçalı sorunlar da tespit edilerek çözülüyor. Anlayışın ve sabrın için teşekkür ederiz."

16 Ekim günü 16.30 itibarıyla uygulamaya sorunsuz olarak giriş yapıldı. Öğlen saatlerinde meydana gelen kısa süre içerisinde çözüldü ve kullanıcılar mobil uygulamaya giriş yapabildi.

Müşterilerin uygulamaya girdiğinde karşılaştığı hata bildirimi şöyle oldu: