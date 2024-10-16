Deprem bölgesinde GSM operatörleri çöktü mü? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan açıklama geldi

16 Ekim 2024 15:27 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:37

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar deprem bölgesindeki yakınlarına ulaşamadıklarını iddia etti. Bu iddialar üzerine yapılan açıklamada "Depremin hemen akabinde ses aramalarında yoğunluk yaşanmıştır. Bununla birlikte, vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlaması yapılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Malatya​'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem​ korku dolu anlar yaşattı. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatadanşlar o bölgelerde yaşayan yakınlarına ulaşmak için telefonlara sarıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar deprem bölgesindeki yakınlarına ulaşamadıklarını iddia ederek tepki gösterdi. Bu iddialar üzerine Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, yazılı bir açıklama yaptı.

"HERHANGİ BİR KESİNTİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından sunulan hizmetlerde halihazırda herhangi bir kesinti bulunmamaktadır ve bölgedeki tüm baz istasyonlarımız tam kapasiteyle çalışmaktadır.

"DEPREMİN ARDINDAN SES ARAMALARINDA YOĞUNLUK YAŞANMIŞTIR"

Depremin hemen akabinde ses aramalarında yoğunluk yaşanmıştır. İletişim altyapılarına yönelik talebin olağanüstü bir biçimde arttığı bu tür süreçlerde, vatandaşlarımızın data/internet üzerinden erişilebilen ses ve mesajlaşma uygulamalarını kullanarak görüşmelerini yapmalarını ya da SMS gibi alternatif iletişim kanallarına yönelmelerini tavsiye ederiz. Bununla birlikte, vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlaması yapılmıştır.''