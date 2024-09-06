Paralimpik Oyunları'nda bugün atletizmde Reyhan Taşdelen, Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın mücadele edecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

06 Eylül 2024 14:15 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:29

Dünyanın her yerinden takip edilen 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda günün takviminde birçok branş yer aldı. Atletizm de yarışacak olan Reyhan Taşdelen, Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın isimli sporcularımızın kim oldukları ve kaç yaşında oldukları da gündeme geldi.

Her gün farklı branşlarda madalya yarışına çıkan milli sporcularımız bugün de yarışlara devam ediyor. Tekerlekli sandalye, masa tenisi gibi sporların yanında atletizmde mücadele edecek olan sporcularımız başarıları ve kazandıkları madalyalar merak edildi. PARALİMPİK OYUNLARI ATLETİZMDE BUGÜN KİM YARIŞACAK? Günün takvimine göre Reyhan Taşdelen, Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın 20.00'da mücadeleye başlayacak. REYHAN TAŞDELEN KİMDİR? Taşdelen, 29 Eylül 2007 tarihinde doğdu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine kabul edilirken antrenörlüğünü Aytunç Göz yapıyor. 2022 senesinde Uğur Okulları Spor Koordinatörü Melik Kılıç Göz'ün davetinin ardından Ankara'dan Samsun'a taşındı. Samsun'da Uğur Okulları'nda öğrencilik yapıyor. ESRA BAYRAK KAÇ YAŞINDA? 25 Aralık 1988 yılında doğan isim para atletizmde yarışıyor. Samsun Özel Yetenekler GSK kulübünde mücadele eden Bayrak, Samsun-Çarşamba'da doğdu. Aldığı madalya ve başarılar şöyle: Ankara 2016 / Avrupa Şampiyonası 100 metre 1. 2017 İSVİÇRE IPC Dünya Gençler Şampiyonası – Uzun atlama 1. 2018 FRANSA Inas Dünya Salon Atletizm Şampiyonası – 60m 1.lik 2018 Fransa Virtus Avrupa Şampiyonası – 100 m 1.lik 2019 ISTANBUL Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası – 60 m 1.lik 2020 Polonya Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası – 60 m 1.lik 2021 FRANSA Virtus Salon Atletizm Şampiyonası – 60 m 1.lik 1 sezonda en fazla grand prix kazanan atlet oldu DAMLA ALTIN ASLEN NERELİ? 18 Ekim 2002 yılında Edirne'de doğan sporcu Samsun Özel Yetenekler GSK kulübünde yarışmakta. Spor hayatına 15 yaşında başlayan Altın, 2018 senesinde Esra Bayrak ile Samsun'a geldi. 2019 yılında ISTANBUL Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası – PENTATHLON 1.lik alan isim 2019'da İSVİÇRE IPC Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası – Uzun Atlama 2.lik aldı. 2020 Polonya Virtus Dünya Salon Para Atletizm Şampiyonası – Pentathlon 1.liği olan sporcu 2021 FRANSA Virtus Salon Para Atletizm Şampiyonası – Pentathlon 1.liğine sahip. 2021 senesinde POLONYA virtus Dünya Para Atletizm Şampiyonası – heptathlon ve 400 m engel 1.lik alırken uzun atlamada dünya 7. si olarak Tokyo 2020'e katıldı. İlgili Haberler Paralimpik Oyunları Türkiye İsrail golbol final maçı bugün TRT Spor'da saat 18.45'te yayınlanacak Milli para haltercimiz Besra Duman'dan Paris 2024'te madalya geldi 2024 Paralimpik Oyunları 6 Eylül programında tekerlekli sandalye eskrim, halter ve masa tenisi müsabakaları bulunuyor