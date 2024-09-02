Paralimpik Oyunları'nda Türkiye B1 futbol takımı bugün Çin ile mücadele edecek

02 Eylül 2024 10:25 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:37

Eyfel Kulesi Sahası'nda gerçekleşen mücadelelerde serüven devam ediyor. Türkiye B1 futbol takımının maçları yakından takip edilirken takımımız ilk kota alan takım olmayı başarmıştı.

2 Eylül günü maç programına göre ise bugün mücadele edecek.

TÜRKİYE B1 FUTBOL TAKIMI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli takımımız, A Grubu'nda Brezilya, Çin ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İlk mücadele 1 Eylül günü Brezilya ile oynanırken bugün 19.30'da ikinci karşılaşma Çin ile olacak.

Son maç ise 3 Eylül günü 21.30'da Fransa ile olacak.

2 EYLÜL PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ PROGRAMI

Bugünün takvimine göre oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Saat 10.00

Atıcılık – Murat Oğuz – Muharrem Korhan Yamaç – Murat Oğuz – Karışık p3 25 metre havalı tabanca eleme

Saat 10.00

Okçuluk – Nil Mısır – Bahattin Hekimoğlu – W1 karışık takım

Saat 11.13

Yüzme – Umut Ünlü – Erkekler s3 50 metre serbest eleme

Saat 13.00

Tekerlekli sandalye tenis – Ahmet Kaplan – Tek erkekler quad çeyrek final

Saat 13.20

Triatlon – Uğurcan Özer – Erkekler pts5

Saat 18.45

Masa tenisi – Nesim Turan – Maximiliano Rodriguez (Şili) – Tek erkekler ms4 son 16 turu

Saat 19.30

Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Isau Ogunkunle (Nijerya) – Tek erkekler ms4 son 16 turu

Saat 19.30

Masa tenisi – Merve Cansu Demir – Natalia Partyka (Polonya) – Tek kadınlar ws10 çeyrek final

Saat 19.30

B1 futbol – Türkiye – Çin – A grubu karşılaşması

Saat 21.20

Atletizm – Aysel Önder – Kadınlar t12 400 metre eleme