Paralimpik Oyunları'nda Türkiye B1 futbol takımı bugün Çin ile mücadele edecek
2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan sürerken Türkiye B1 Futbol Erkek Milli Takımı, A Grubu'nda mücadele ediyor. İlk karşılaşma Brezilya ile olurken 3-0'lık skorla mağlup olduk. 2 Eylül maç takvimine göre B1 futbol maçı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.
Eyfel Kulesi Sahası'nda gerçekleşen mücadelelerde serüven devam ediyor. Türkiye B1 futbol takımının maçları yakından takip edilirken takımımız ilk kota alan takım olmayı başarmıştı.
2 Eylül günü maç programına göre ise bugün mücadele edecek.
TÜRKİYE B1 FUTBOL TAKIMI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli takımımız, A Grubu'nda Brezilya, Çin ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
İlk mücadele 1 Eylül günü Brezilya ile oynanırken bugün 19.30'da ikinci karşılaşma Çin ile olacak.
Son maç ise 3 Eylül günü 21.30'da Fransa ile olacak.
2 EYLÜL PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ PROGRAMI
Bugünün takvimine göre oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
Saat 10.00
Atıcılık – Murat Oğuz – Muharrem Korhan Yamaç – Murat Oğuz – Karışık p3 25 metre havalı tabanca eleme
Saat 10.00
Okçuluk – Nil Mısır – Bahattin Hekimoğlu – W1 karışık takım
Saat 11.13
Yüzme – Umut Ünlü – Erkekler s3 50 metre serbest eleme
Saat 13.00
Tekerlekli sandalye tenis – Ahmet Kaplan – Tek erkekler quad çeyrek final
Saat 13.20
Triatlon – Uğurcan Özer – Erkekler pts5
Saat 18.45
Masa tenisi – Nesim Turan – Maximiliano Rodriguez (Şili) – Tek erkekler ms4 son 16 turu
Saat 19.30
Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Isau Ogunkunle (Nijerya) – Tek erkekler ms4 son 16 turu
Saat 19.30
Masa tenisi – Merve Cansu Demir – Natalia Partyka (Polonya) – Tek kadınlar ws10 çeyrek final
Saat 19.30
B1 futbol – Türkiye – Çin – A grubu karşılaşması
Saat 21.20
Atletizm – Aysel Önder – Kadınlar t12 400 metre eleme