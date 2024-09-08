Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalya ile 23. oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

08 Eylül 2024 13:50 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 14:22

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları bugün sona eriyor. Paralimpik Oyunları'nın son günü ile birlikte Türkiye'nin madalya sayısı ve en çok madalya alan ülkeler belli oldu.

28 Ağustos 2024 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan Paralimpik Oyunları bugün sona eriyor. Türkiye gösterdiği performans ile tarihindeki en başarılı Paralimpik Oyunları'nı tamamladı. Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin olimpiyatlarda kaç madalya kazandığı ve sırası merak ediliyor. 2024 PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TÜRKİYE KAÇ MADALYA ALDI? Türkiye, 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı. 2024 PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TÜRKİYE KAÇINCI OLDU? Türkiye kazandığı 28 madalya sayesinde tarihindeki en iyi performansı göstererek 23. sırada yer aldı. PARALİMPİK OYUNLARI'NDA MADALYA ALAN TÜRK SPORCULAR KİMLER? Branş - Sporcu / Takım - Madalya Golbol - Golbol Kadın Milli Takımı - Altın Para okçuluk - Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay) - Altın Para yüzme - Umut Ünlü (50 metre serbest S3) - Altın Para yüzme - Umut Ünlü (200 metre serbest S3) - Altın Para tekvando - Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo) - Altın Para judo - İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2) - Altın Para okçuluk - Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım) - Gümüş Para atletizm - Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20) - Gümüş Para atletizm - Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57) - Gümüş Para halter - Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo) - Gümüş Para halter - Besra Duman (Kadınlar 55 kilo) - Gümüş Para masa tenisi - Kübra Korkut (Kadınlar S7) - Gümüş Para tekvando - Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo) - Gümüş Para tekvando - Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo) - Gümüş Para tekvando - Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo) - Gümüş Para atıcılık - Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) - Gümüş Para atletizm - Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20) - Bronz Para judo - Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1) - Bronz Para judo - Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2) - Bronz Para judo - Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1) - Bronz Para halter - Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) - Bronz Para halter - Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo) - Bronz Para yüzme - Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5) - Bronz Para masa tenisi - Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5) - Bronz Para masa tenisi - Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler) - Bronz Para masa tenisi - Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) - Bronz Para tekvando - Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo) - Bronz Tekerlekli sandalye eskrim - Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi) - Bronz PARALİMPİK OYUNLARI EN ÇOK MADALYA ALAN ÜLKELER HANGİLERİ? Paralimpik Oyunları'nda 8 Eylül itibarıyla 94 altın, 75 gümüş ve 50 bronz ile toplam 219 madalya alan ülke Çin oldu. hemen arkasından 49 altın, 44 gümüş, 31 bronz madalya ile Büyük Britanya yer alırken listenin ilk 10'u şöyle: Çin - 219 (94 Altın, 75 Gümüş, 50 Bronz) Büyük Britanya - 124 (49 Altın, 44 Gümüş, 31 Bronz) ABD - 104 (36 Altın, 41 Gümüş, 27 Bronz) Hollanda - 55 (26 Altın, 17 Gümüş, 12 Bronz) Brezilya - 89 (25 Altın, 26 Gümüş, 38 Bronz) İtalya - 71 (24 Altın, 15 Gümüş, 32 Bronz) Ukrayna - 81 (22 Altın, 27 Gümüş, 32 Bronz) Fransa - 75 (19 Altın, 28 Gümüş, 28 Bronz) Avustralya - 63 (18 Altın, 17 Gümüş, 28 Bronz) Japonya - 41 (14 Altın, 10 Gümüş, 17 Bronz) İlgili Haberler Milli yüzücü Umut Ünlü, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı Umut Ünlü, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda 2. kez altın madalyasını kazandı! İbrahim Bölükbaşı 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı!