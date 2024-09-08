Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalya ile 23. oldu
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları bugün sona eriyor. Paralimpik Oyunları'nın son günü ile birlikte Türkiye'nin madalya sayısı ve en çok madalya alan ülkeler belli oldu.
28 Ağustos 2024 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan Paralimpik Oyunları bugün sona eriyor.
Türkiye gösterdiği performans ile tarihindeki en başarılı Paralimpik Oyunları'nı tamamladı.
Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin olimpiyatlarda kaç madalya kazandığı ve sırası merak ediliyor.
2024 PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TÜRKİYE KAÇ MADALYA ALDI?
Türkiye, 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı.
2024 PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?
Türkiye kazandığı 28 madalya sayesinde tarihindeki en iyi performansı göstererek 23. sırada yer aldı.
PARALİMPİK OYUNLARI'NDA MADALYA ALAN TÜRK SPORCULAR KİMLER?
Branş - Sporcu / Takım - Madalya
Golbol - Golbol Kadın Milli Takımı - Altın
Para okçuluk - Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay) - Altın
Para yüzme - Umut Ünlü (50 metre serbest S3) - Altın
Para yüzme - Umut Ünlü (200 metre serbest S3) - Altın
Para tekvando - Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo) - Altın
Para judo - İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2) - Altın
Para okçuluk - Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım) - Gümüş
Para atletizm - Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20) - Gümüş
Para atletizm - Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57) - Gümüş
Para halter - Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo) - Gümüş
Para halter - Besra Duman (Kadınlar 55 kilo) - Gümüş
Para masa tenisi - Kübra Korkut (Kadınlar S7) - Gümüş
Para tekvando - Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo) - Gümüş
Para tekvando - Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo) - Gümüş
Para tekvando - Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo) - Gümüş
Para atıcılık - Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) - Gümüş
Para atletizm - Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20) - Bronz
Para judo - Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1) - Bronz
Para judo - Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2) - Bronz
Para judo - Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1) - Bronz
Para halter - Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) - Bronz
Para halter - Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo) - Bronz
Para yüzme - Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5) - Bronz
Para masa tenisi - Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5) - Bronz
Para masa tenisi - Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler) - Bronz
Para masa tenisi - Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) - Bronz
Para tekvando - Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo) - Bronz
Tekerlekli sandalye eskrim - Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi) - Bronz
PARALİMPİK OYUNLARI EN ÇOK MADALYA ALAN ÜLKELER HANGİLERİ?
Paralimpik Oyunları'nda 8 Eylül itibarıyla 94 altın, 75 gümüş ve 50 bronz ile toplam 219 madalya alan ülke Çin oldu.
hemen arkasından 49 altın, 44 gümüş, 31 bronz madalya ile Büyük Britanya yer alırken listenin ilk 10'u şöyle:
- Çin - 219 (94 Altın, 75 Gümüş, 50 Bronz)
- Büyük Britanya - 124 (49 Altın, 44 Gümüş, 31 Bronz)
- ABD - 104 (36 Altın, 41 Gümüş, 27 Bronz)
- Hollanda - 55 (26 Altın, 17 Gümüş, 12 Bronz)
- Brezilya - 89 (25 Altın, 26 Gümüş, 38 Bronz)
- İtalya - 71 (24 Altın, 15 Gümüş, 32 Bronz)
- Ukrayna - 81 (22 Altın, 27 Gümüş, 32 Bronz)
- Fransa - 75 (19 Altın, 28 Gümüş, 28 Bronz)
- Avustralya - 63 (18 Altın, 17 Gümüş, 28 Bronz)
- Japonya - 41 (14 Altın, 10 Gümüş, 17 Bronz)
ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENNET OLSUN KEDERLİ AİLESİNE BASAGLIGI DİLİYORUM SABIRLAR NİYAZ EDİYORUM
Allah Rahmet Etsin Mekanı Cennet olsun kederli ailesinin bası sagolsun Allahım Sabir versin