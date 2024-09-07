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Umut Ünlü, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda 2. kez altın madalyasını kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 21:09 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 21:28
Umut Ünlü, 2024 Paris Paralimpik Oyunları&#039;nda 2. kez altın madalyasını kazandı!

Milli yüzücümüz Umut Ünlü, 50 metreden sonra 200 metrede de altın madalyanın sahibi oldu.

Milli para yüzücümüz Umut Ünlü, erkekler S3 200m serbest finalinde 3:19.53'lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu oldu.

Paris'te ikinci altın madalyasını kazanarak aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcumuz olan Umut Ünlü'yü yürekten kutluyoruz.

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Kaynak: tgrthaber.com
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