Cedi Osman NBA kariyerini bitirdi! Ergin Ataman'ın takımına geldi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 20:10 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 20:16
Milli basketbolcu Cedi Osman, NBA kariyerini bitirerek radikal bir karara imza attı. Ergin Ataman'ın baş antrenörlük yaptığı Yunanistan Ligi takımı Panathinaikos ile sözleşme imzaladı.
NBA takımı San Antonio Spurs'a veda eden Cedi Osman, Avrupa'ya döndü. Milli basketbolcu, Ergin Ataman'ın baş antrenör olduğu Panathinaikos ile sözleşme imzaladı.
Milli basketbolcu Cedi Osman tekrar Avrupa basketbolunda boy gösterecek.
ANLAŞMA 1 YILLIK
Milli forvet, Ergin Ataman'ın başında olduğu Panathinaikos ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes'te basketbola başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs formaları giydi. NBA'de 6 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu, Panathinaikos ile Avrupa'ya döndü.
Kaynak: tgrthaber.com