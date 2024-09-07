Cedi Osman NBA kariyerini bitirdi! Ergin Ataman'ın takımına geldi

07 Eylül 2024 20:10 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 20:16

Milli basketbolcu Cedi Osman, NBA kariyerini bitirerek radikal bir karara imza attı. Ergin Ataman'ın baş antrenörlük yaptığı Yunanistan Ligi takımı Panathinaikos ile sözleşme imzaladı.

NBA takımı San Antonio Spurs'a veda eden Cedi Osman, Avrupa'ya döndü. Milli basketbolcu, Ergin Ataman'ın baş antrenör olduğu Panathinaikos ile sözleşme imzaladı. Milli basketbolcu Cedi Osman tekrar Avrupa basketbolunda boy gösterecek. ANLAŞMA 1 YILLIK Milli forvet, Ergin Ataman'ın başında olduğu Panathinaikos ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı. Anadolu Efes'te basketbola başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs formaları giydi. NBA'de 6 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu, Panathinaikos ile Avrupa'ya döndü. İlgili Haberler Taylan Antalyalı Bodrum FK'ya kiralık olarak gitti! Sergio Ramos, Real Madrid ile anlaşmak üzere!