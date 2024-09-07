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Taylan Antalyalı Bodrum FK'ya kiralık olarak gitti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 19:22 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:34
Taylan Antalyalı Bodrum FK&#039;ya kiralık olarak gitti!

Galatasaray, orta saha futbolcusu Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'e yeni yükselen Bodrum FK'ya kiralandığını duyurdu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un yeni sezonda takımda düşünmediği Taylan Antalyalı, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK'ya kiralık olarak transfer olduğu açıklandı.

Taylan Antalyalı'nın Süper Lig takımı Bodrum FK'ya kiralandığı açıklanırken anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı bildirildi. Ayrıca Bodrum FK'nın herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği kaydedildi.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı’nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

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Kaynak: tgrthaber.com
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Zeynep 7 Eylül 2024 19:25

Taylan böyle bir takıma mı kiralanır ya, başını dik tutup daha iyi bir takımda oynamalıydı

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