Boluspor, Paul Mukairu ile sözleşme imzaladı!

07 Eylül 2024 18:57 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:02

Boluspor, Nijeryalı orta saha Paul Mukairu'yu renklerine kattı.

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Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Nijeryalı orta saha futbolcusu Paul Omo Mukairu ile anlaşmaya vardı.

Kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Mukairu ile yıl sonuna kadar geçici olarak anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Nijerya'nın FC Hearts Akademisi'nde yetişen ve 2019'da Antalyaspor’a transfer olan Mukairu, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Belçika'nın Anderlecht takımında forma giydi.

Antalyaspor ile 53 maça çıkan Mukairu, ayrıca Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Reading ekiplerinde de görev aldı.