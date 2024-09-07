Kocaelispor'da Christian Kouakou takıma veda etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 18:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 18:46
Kocaelispor, İsveçli golcüsü Christian Kouakou'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Ertuğrul Sağlam'ın başında olduğu Trendyol 1. Lig takımı Kocaelispor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-siyahlılar, 29 yaşındaki İsveçli forvet Christian Kouakou ile yollarını ayırdı.
Kocaelispor, Christian Kouakou'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini açıkladı.
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Christian Kouakou’nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Kaynak: tgrthaber.com
Hangi teşkilatın işi acaba