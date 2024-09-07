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Kocaelispor'da Christian Kouakou takıma veda etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 18:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 18:46
Kocaelispor&#039;da Christian Kouakou takıma veda etti!

Kocaelispor, İsveçli golcüsü Christian Kouakou'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Ertuğrul Sağlam'ın başında olduğu Trendyol 1. Lig takımı Kocaelispor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-siyahlılar, 29 yaşındaki İsveçli forvet Christian Kouakou ile yollarını ayırdı.

Kocaelispor, Christian Kouakou'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini açıkladı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Christian Kouakou’nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Christian Kouakou'ya teklif var - Son dakika Kocaeli spor

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Kaynak: tgrthaber.com
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