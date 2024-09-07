Sergio Ramos, Real Madrid ile anlaşmak üzere!

07 Eylül 2024 19:40 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:50

İspanyol devi Real Madrid efsane futbolcusu Sergio Ramos ile anlaşma üzere olduğu iddia edildi.

LaLiga devi Real Madrid efsane futbolcusu Sergio Ramos ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol stoper geçen sezonu altyapısında yetiştiği Sevilla'da tamamlamıştı. İspanya basınından Todofichajes'in haberine göre; Militao ve Tchouameni'nin sakatlığından ötürü savunmada sıkıntılı günler geçiren Real Madrid, efsane futbolcusunu tekrardan gündemine aldı. TEK PROBLEM YEDEK KULÜBESİ İspanyol stoperin maaş beklentisini düşürmesi ve yedek kulübesinde oturmayı sorun etmemesi durumunda bu transferin gerçekleşeceği iddia edildi. Sergio Ramos, Real Madrid'de 658 maça çıkarken 100 gol kaydetmişti. Öte yandan 22 kupa kazanmıştı. SEZON KARNESİ Geçen sezonu Sevilla'da tamamlayan Sergio Ramos 37 maça çıkarken 7 kez fileleri havalandırdı. İlgili Haberler Kasımpaşa, Fiorentina'nın iki yıldızını birden transfer etti! Kocaelispor'da Christian Kouakou takıma veda etti! Taylan Antalyalı Bodrum FK'ya kiralık olarak gitti!