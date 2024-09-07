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Sergio Ramos, Real Madrid ile anlaşmak üzere!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 19:40 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:50
Sergio Ramos, Real Madrid ile anlaşmak üzere!

İspanyol devi Real Madrid efsane futbolcusu Sergio Ramos ile anlaşma üzere olduğu iddia edildi.

LaLiga devi Real Madrid efsane futbolcusu Sergio Ramos ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol stoper geçen sezonu altyapısında yetiştiği Sevilla'da tamamlamıştı.

İspanya basınından Todofichajes'in haberine göre; Militao ve Tchouameni'nin sakatlığından ötürü savunmada sıkıntılı günler geçiren Real Madrid, efsane futbolcusunu tekrardan gündemine aldı.

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TEK PROBLEM YEDEK KULÜBESİ

İspanyol stoperin maaş beklentisini düşürmesi ve yedek kulübesinde oturmayı sorun etmemesi durumunda bu transferin gerçekleşeceği iddia edildi.

Sergio Ramos, Real Madrid'de 658 maça çıkarken 100 gol kaydetmişti. Öte yandan 22 kupa kazanmıştı. 

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Geçen sezonu Sevilla'da tamamlayan Sergio Ramos 37 maça çıkarken 7 kez fileleri havalandırdı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Selim 7 Eylül 2024 19:53

Vay be serjio ramos artık Türkiye'de mi oynayacak, merak ediyorum nasıl bir takım kurarlar

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