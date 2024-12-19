Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi? Karşılaşmanın başlamasına saatler kalmıştı

19 Aralık 2024 15:10 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:13

THY EuroLeague kapsamında Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecekti. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi ertelendi. Taraftarlar tarafından Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının neden ertelendiği merak ediliyor. Paris Basketball takımında yaşanan salgın sonucunda oynayabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesinden dolay karşılaşma ertelendi.

THY EuroLeague​'in 17. hafta karşılaşmaları kapsamında bu akşam saat 22.30'da Fenerbahçe Beko ile Paris Basketball takımı karşı karşıya gelecekti.

Ancak Fenerbahçe​'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Yapılan açıklamanın ardından Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının neden ertelendiği araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE-PARİS BASKETBALL MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma Paris Basketball takımında yaşanan salgından dolayı ertelendi.

Salgından dolayı Paris Basketball takımında karşılaşmaya çıkabilecek olan oyuncu sayısı sekizin altına düştü.

Bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince karşılaşma ileri bir tarihte oynanmak üzere ertelendi.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Paris Basketball-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgilendirme

Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın​ dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

FENERBAHÇE-PARİS BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ne zaman oynanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgilendirme



Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu… pic.twitter.com/SHiFZw3oRx — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol)