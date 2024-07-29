Paris Olimpiyatları'nda voleybol çeyrek final 6 Ağustos, yarı final maçı 8 Ağustos'ta oynanacak

29 Temmuz 2024 10:41 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:49

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Yaz Olimpiyatları'nda çeşitli branşlarda karşılaşmalar sürerken A Grubu'nda ABD, Çin, Fransa ve Sırbistan yer alıyorken Filenin Sultanları C Grubu'nda yarışacak.

PARİS OLMİPİYATLARI ÇEYREK, YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Kadınlar voleybol karşılaşmalarında A Grubu'nda ABD, Çin, Fransa ve Sırbistan olurken B Grubu'nda da Polonya, Japonya, Brezilya ve Kenya yer alıyor.

Gruplarda ilk iki sırada olan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final mücadeleleri 6 Ağustos, yarı final 8 Ağustos, üçüncülük 10 Ağustos'ta oynanırken final karşılaşması 11 Ağustos'ta oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI 2024 MAÇ PROGRAMI VE KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımımız,

29 Temmuz günü10.00'da Hollanda ile karşılaşırken 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ile yarışırken 4 Ağustos günü 10.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.