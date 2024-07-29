Paris Olimpiyatları'nda voleybol çeyrek final 6 Ağustos, yarı final maçı 8 Ağustos'ta oynanacak
2024 yılında Paris Olimpiyatları'nda mücadeleler devam ederken Filenin Sultanlarının Hollanda ile maçının saati de merak konusu olurken organizasyonda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihi de araştırılıyor. İlk karşılaşma 29 Temmuz günü Hollanda ile oynanacak.
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Yaz Olimpiyatları'nda çeşitli branşlarda karşılaşmalar sürerken A Grubu'nda ABD, Çin, Fransa ve Sırbistan yer alıyorken Filenin Sultanları C Grubu'nda yarışacak.
PARİS OLMİPİYATLARI ÇEYREK, YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Kadınlar voleybol karşılaşmalarında A Grubu'nda ABD, Çin, Fransa ve Sırbistan olurken B Grubu'nda da Polonya, Japonya, Brezilya ve Kenya yer alıyor.
Gruplarda ilk iki sırada olan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final mücadeleleri 6 Ağustos, yarı final 8 Ağustos, üçüncülük 10 Ağustos'ta oynanırken final karşılaşması 11 Ağustos'ta oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI 2024 MAÇ PROGRAMI VE KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımımız,
29 Temmuz günü10.00'da Hollanda ile karşılaşırken 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ile yarışırken 4 Ağustos günü 10.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.