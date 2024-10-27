Parti kuruluşu yarın ilan edilecek! Yavuz Ağıralioğlu’nun parti ismi belli oldu mu?

27 Ekim 2024 21:30 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 21:31

İYİ Parti’den istifa ettikten sonra siyasi arenada büyük bir merakla beklenen Ağıralioğlu, partisinin adını yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Kuruluş dilekçesi sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek olan partinin ismi ve amblemi, siyasi gözlemciler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

İYİ Parti’den istifa​ ettikten sonra yeni bir parti için çalışmalarını sürdüren Ağıralioğlu, hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Partinin kuruluş dilekçesi yarın sabah İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek ve ardından partinin adı, logosu ve siyasi vizyonu kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki siyaset takipçileri yeni partinin gelecekteki etkisini merak ediyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU​ PARTİ İSMİ NEDİR?

Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde kurulacak olan yeni partinin kuruluş süreci yarın resmen başlıyor. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na partinin resmi kuruluş dilekçesi teslim edilecek.

Başvurunun ardından Ankara’daki ATO Congresium'da düzenlenecek bir toplantıyla partinin tanıtımı yapılacak. Yavuz Ağıralioğlu partinin ismini ve logosunu ilk kez kamuoyuna duyuracak. Partinin siyasi hedefleri ve misyonu da bu toplantıda açıklanacak.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU YENİ PARTİ HAKKINDA KONUŞTU

Yavuz Ağıralioğlu parti kuruluş sürecine ilişkin yaptığı açıklamada yeni hareketin temel amacının Türkiye’nin geleceğini inşa etmek olduğunu vurguladı.

"Aziz milletimiz, size bağlı kalarak ve hiçbir ayrım gözetmeksizin memleketin geleceğini inşa edebilmek için bu yola çıktık. Bu mücadele, hepimizin hak ettiği güçlü bir geleceği kurma mücadelesidir." diyen Ağıralioğlu partinin kapsayıcı ve birleştirici bir vizyonla hareket edeceğini belirtti.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU HANGİ PARTİDENDİ?

Siyaset sahnesinde Büyük Birlik Partisi ile başladığı yolculuğunu İYİ Parti’de sürdüren Yavuz Ağıralioğlu Mayıs 2018'de İYİ Parti’ye katıldıktan sonra parti içinde önemli görevlerde yer aldı.

Grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü gibi pozisyonlarda etkin rol oynayan Ağıralioğlu 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladıktan sonra İYİ Parti’den istifa etmişti.

Yavuz Ağıralioğlu istifasının ardından yeni bir siyasi parti kurma yönündeki çalışmalarına hız kazandırdı.