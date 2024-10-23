İYİ Parti açıkladı! Müsavat Dervişoğlu'nun fırlattığı ip Devlet Bahçeli'ye gönderildi

23 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:20

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerine tepki gösterip kürsüden ip fırlattı. Bahçeli atılan ipi isteyip makam odasına asacağını söyledi ancak polemiğe neden olan ipin kaybolduğu iddia edilmişti. Konuya ilişkin İYİ Parti'den açıklama geldi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye çok sert Abdullah Öcalan tepkisi! Kürsüden ip fırlattı: Al bu ipi başının ucuna as

Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye çok sert Abdullah Öcalan tepkisi! Kürsüden ip fırlattı: Al bu ipi başının ucuna as

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü

MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin dün Meclis'te yaptığı "Abdullah Öcalan Meclis'e gelip konuşsun, PKK​'yı lağvettiğini ve silahların bırakıldığını açıklasın" şeklindeki sözleri siyasette ipleri gerdi. Bahçeli'nin tartışmalara yol açan sözlerine İYİ Parti'den sert tepki geldi.

DERVİŞOĞLU KÜRSÜDEN İP FIRLATTI

Partisinin bugünkü grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, PKK elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılması teklifine ateş püskürdü. Bahçeli'nin 2007 yılında Erzurum mitinginde Erdoğan'a seslenerek Öcalan'ın idamını isteyip urgan fırlatmasına gönderme yapan Dervişoğlu, "Buradan Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum, Abdullah Öcalan’ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız. Siz bu milletin vefasını astınız bu milletin utanç duymasına neden oldunuz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" diyerek kürsüden ip fırlattı.

BAHÇELİ İPİ İSTEDİ: MAKAM ODAMA ASACAĞIM

Dervişoğlu'nun kürsüden ip fırlatması gündem olurken, Devlet Bahçeli'den sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'nin söz konusu urganı MHP Genel Merkezi'ndeki makam odasına asmak istediği öğrenildi.

'İP'İN UCU KAÇTI

Bahçeli'nin bu hamlesine İYİ Parti'den jet cevap geldi. Bahçeli'nin istediği ipe ilişkin açıklama yapan Müsavat Dervişoğlu, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Bahçeli'nin anısına olunca sahip çıkan çok oldu, kim aldı biz de bilmiyoruz. İpi bulsam hakikaten gönderirim, 17-25 saatinin üzerine koysun" diye konuştu.

İYİ PARTİ AÇIKLADI: İPİ BAHÇELİ'YE GÖNDERDİK

Dervişoğlu'nun fırlattığı ipin akıbeti merak konusu oldu. Söz konusu ipin kaybolduğu iddia edilmişti. İYİ Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir" denildi.