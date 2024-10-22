Devlet Bahçeli'nin af çağrısına Abdullah Öcalan cephesinden ilk cevap

22 Ekim 2024 14:05 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:41

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı 'Öcalan' çıkışıyla gündeme oturdu. Devlet Bahçeli, "Terörist başının tecridi kaldırılsın, gelsin TBMM'de konuşsun ve terörün bittiğini haykırsın" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin af sinyali niteliğindeki flaş çağrısına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan cephesinden ilk cevap geldi.

Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında tarihi bir konuşma yaptı. Çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diye konuştu. Öcalan'ın durumu için yasal çözümü de işaret eden MHP lideri, "Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın" dedi. Devlet Bahçeli'nin Türkiye gündemine oturan çarpıcı sözlerine ilişkin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan jet cevap geldi.

ÖCALAN'IN AVUKATLARI İMRALI'YA GİDİYOR

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ardından Abdullah Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, Gazete Duvar'a konuştu. Avukat Bilmez, Abdullah Öcalan'la görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvurduğunu açıkladı.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞINA ÖCALAN CEPHESİNDEN CEVAP

İbrahim Bilmez, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" şeklindeki ifadelerine değindi. Bilmez, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"SONUÇ ALACAĞIMIZDAN ÜMİTLİYİZ"

"Bahçeli'nin çağrısı önemli. Hukukun gereklerini yerine getiren ve ona uyan her çağrı önemlidir. Ümitsiz değiliz. Sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bahçeli aslında olması gerekeni söylüyor."

DEM PARTİ: VAKİT GEÇİRMEDEN ÖCALAN'I BIRAKIN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Bahçeli'nin çağrısına olumlu cevap verip partisinin grup toplantısındaki konuşmasında şöyle konuştu: