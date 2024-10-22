Devlet Bahçeli'nin af çağrısına Abdullah Öcalan cephesinden ilk cevap
Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı 'Öcalan' çıkışıyla gündeme oturdu. Devlet Bahçeli, "Terörist başının tecridi kaldırılsın, gelsin TBMM'de konuşsun ve terörün bittiğini haykırsın" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin af sinyali niteliğindeki flaş çağrısına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan cephesinden ilk cevap geldi.
Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında tarihi bir konuşma yaptı. Çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diye konuştu. Öcalan'ın durumu için yasal çözümü de işaret eden MHP lideri, "Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın" dedi. Devlet Bahçeli'nin Türkiye gündemine oturan çarpıcı sözlerine ilişkin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan jet cevap geldi.
ÖCALAN'IN AVUKATLARI İMRALI'YA GİDİYOR
Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ardından Abdullah Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, Gazete Duvar'a konuştu. Avukat Bilmez, Abdullah Öcalan'la görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvurduğunu açıkladı.
BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞINA ÖCALAN CEPHESİNDEN CEVAP
İbrahim Bilmez, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" şeklindeki ifadelerine değindi. Bilmez, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"SONUÇ ALACAĞIMIZDAN ÜMİTLİYİZ"
"Bahçeli'nin çağrısı önemli. Hukukun gereklerini yerine getiren ve ona uyan her çağrı önemlidir. Ümitsiz değiliz. Sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bahçeli aslında olması gerekeni söylüyor."
DEM PARTİ: VAKİT GEÇİRMEDEN ÖCALAN'I BIRAKIN
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Bahçeli'nin çağrısına olumlu cevap verip partisinin grup toplantısındaki konuşmasında şöyle konuştu:
"Orta Doğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır. Kürt sorununun çözümü için adres Meclis, parlamentoda muhatap DEM Parti'dir. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakere ve onurlu barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız. MHP Genel Başkanı bugün Meclis'te Öcalan için 'Tecrit kaldırılırsa konuşsun' dedi. Tecrit 44 yıldır devam ediyor. Bu tecrit kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Bırakın çıksın, Öcalan konuşsun, ne dediğini hep birlikte görelim. Vakit geçirmeden acil biçimde bu konuda adım atılmalıdır. DEM Parti olarak barış için ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazırız."