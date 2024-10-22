Son dakika | Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı gündem oldu! DEM Parti'den ilk açıklama geldi

22 Ekim 2024 13:01 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:24

Son dakika haberi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelip örgütün lağvedildiği çağrısı yapmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tartışmaları da beraberinde getirdi. Bahçeli'nin tarihi çağrısında bu şartla Öcalan'ın 'umut hakkını' kullanması yolunda yasal düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. DEM Parti'den ilk açıklama geldi.

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle TBMM açılış toplantısında DEM'li vekillerle tokalaşmasının ardından başlayan 'yeni çözüm süreci' tartışmaları kapsamında tarihi açıklamalar yapan Bahçeli, terör sorununun çözümü için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ı TBMM'de PKK' terör örgütünü lağvettiğini ilan etmeye çağıran Bahçeli, şöyle konuştu:

"Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın."

'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'

Bahçeli'nin tarihi çağrısında DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Sözcü'nün haberine göre DEM Parti yetkilileri, "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" ifadelerini kullandı.

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a af istemiştir" yorumunu yaptı.

'İNANILIR GİBİ DEĞİL'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Bahçeli’in ifadeleri sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yıldız yaptığı açıklamada “Türk siyasetinde 21 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 21 Ekim’den önce, 21 Ekim’den sonra diye yapılacaktır” ifadelerini kullandı.