Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye çok sert Abdullah Öcalan tepkisi! Kürsüden ip fırlattı: Al bu ipi başının ucuna as

23 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya çok sert tepki gösterdi. Bahçeli'ye kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, "Öcalan'ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" dedi. Devlet Bahçeli'den ise Dervişoğlu'na şaşırtan bir cevap geldi. İşte detaylar...

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü

MHP​ lideri Devlet Bahçeli​'nin dün bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısının ardından "Yarını bekleyin, herkesin maskesini indireceğiz" diyen İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​'nun ne söyleyeceği merakla bekleniyordu. Bugün partisinin grup toplantısı için kürsüye gelen Dervişoğlu, Bahçeli'nin çağrısına zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

SALONDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Merakla beklenen konuşma öncesi İYİ Parti grup toplantısının yapıldığı salondaki sıralara terör örgütü PKK'nın şehit ettiği kahraman askerlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları yerleştirildi. Kürsüye sağ yumruğu havada çıkan Dervişoğlu, hem iktidara, hem Devlet Bahçeli'ye hem de CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi.

SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Oldukça sert ifadeler kullanan Müsavat Dervişoğlu, kürsüden Bahçeli'ye ip fırlattı. İYİ Parti liderinin bu hareketi salonda ayakta alkışlandı.

Bahçeli'nin yaptığı Öcalan çağrısıyla en kötü senaryonun devreye sokulduğunu belirten Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜRK MİLLETİNE AÇIKÇA SAVAŞ AÇTILAR"

"AK Parti- MHP-CHP-DEM partilerinin lider ve yönetici kadroları eliyle Gayrı-milli mutabakat cephesi ilan edilmiştir. Normalleşme çağrılarıyla başlayan ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulama cüretiyle devam eden süreç, dün itibariyle yanına İmralı ve Kandil katillerini de alarak, Büyük Türk Milletinin varlığına açıkça savaş ilan etmiştir.

Kaybedilecek bir dakika bile yok. Çünkü İhanet çemberi artık alabildiğine genişlemiş ve hayat sahamızı öylesine daraltmıştır ki, son bir organize darbe ile tamamen nefessiz bırakılabileceğimiz bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz.

"ERDOĞAN'I ADAY YAPMAK UĞRUNA İHANETE KATLANAMAYIZ"

Erdoğan’ı bir kere daha cumhurbaşkanlığına aday yapmak uğruna, inandığımız değerlerden vazgeçip ihanete el uzatmak düşüklüğüne katlanamayız. Saray’daki zat, bebek katillerinin itibarını, bebeklerin hayatına ve annelerin gözyaşlarına, basta ve muhtaç vatandaşların acılarını, ailesinin parasına ve gücüne; Türk milletinin şeref ve haysiyetini ise, milyonlarca ipsiz sapsız vatansıza tercih ettiğini, dahası bu bilinçli planı sonuna kadar sürdüreceğini tüm söz ve eylemleriyle göstermektedir.

İktidardakiler, gayrımeşrudur! Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat ve onun keyfiyetiyle atadığı amirleriniz ve üstleriniz, siyasi ortak ve işbirlikçileri ile birlikte, Devletimizin kurucu değer ve ilkelerine ve Türk Milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Kanunsuz emir ilkesi gereğince Bugünden itibaren Bu plan doğrultusunda verdikleri emir ve talimatlar da gayrımeşrudur!

DEVLET BAHÇELİ'YE KÜRSÜDEN İP FIRLATTI

Buradan Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum Abdullah Öcalan’ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız. Siz bu milletin vefasını astınız bu milletin utanç duymasına neden oldunuz. Ondan sonra da çıkıp diyorsunuz ki bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğine kastettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as.

ÖZGÜR ÖZEL'E DE YÜKLENDİ

3 hilali bu ihanete araç kılanlar gibi 6 oku da bu gayrimilli mutabakata katma gafletinde olan 31 Mart’ta seçmenin gösterdiği teveccühün verdiği önemi anlamadan Mustafa Kemal’in aziz hatırasını ve cumhuriyeti ve üniter devleti kumar masasındaki bir mirasyedi gibi harcamaya kalkan bir CHP yönetimi ile de karşı karşıyayız. Diyarbakır’a gitmek için Edirne’den izin alacak kadar şaşırmış ve küçülmüşlerdir."

BAHÇELİ'DEN SÜRPRİZ HAMLE: İPİ MAKAM ODASINA ASACAK

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli’nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi. Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, “MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grubundan o ipi istedi, Genel Merkez'deki makam odasına asacak” dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN JET CEVAP

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan fırlattığı ipi makam odası için isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap geldi. Dervişoğlu "İpe sahip çıkan çok oldu bulabilirsek veririz" dedi.