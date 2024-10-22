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Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Ekim 2024 17:10 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:27
Devlet Bahçeli &#039;Öcalan&#039; çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü

MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla Türkiye gündemine oturdu. Öcalan'ı Meclis'e davet eden Devlet Bahçeli, bunun için yasal çözüm önerisi de sunarak teröristbaşına af sinyali verdi. Bahçeli'nin tarihi konuşmayı yaparken taktığı yüzük ve rozet ise dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu sembollerin anlamı ortaya çıktı. İşte Bahçeli'nin verdiği o mesaj...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin TBMM'deki yeni yasama yılının açılışında DEM Parti'li milletvekilleriyle tokalaşmasının ardından gündeme gelen çözüm süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, Bahçeli yeni çağrısıyla adeta el yükseltti. Terör örgütü PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağıran MHP lideri, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü - 1. Resim

Konuya ilişkin yasal düzenlemenin yolunu da gösteren Bahçeli, "Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" diye konuştu.

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü - 2. Resim

Devlet Bahçeli'nin yaptığı bu çıkış ülke gündemine bomba gibi düştü. Bahçeli'nin sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti'den destek geldi. 

TARİHİ ÇAĞRIDA DİKKAT ÇEKEN SEMBOLLER

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrıyı yaptığı sırada parmağına taktığı yüzük ve yakasındaki rozet dikkat çekti. Söz konusu sembollerin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Yüzük ve rozetle verilmek istenen mesajın anlamı ortaya çıktı.

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü - 3. Resim

BAHÇELİ'NİN YÜZÜĞÜ VE ROZETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında 'Sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı' sembolünü içeren rozeti taktı.

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü - 4. Resim

OĞUZ BOYLARINI TEMSİL EDİYOR

8 köşeli Selçuklu yıldızı; Rabbine şükretmek, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat ve cömertlik anlamlarına geliyor. Yüzüğün üstündeki yay ve ok, Bozok ve Üçok boylarını temsil ediyor.

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü - 5. Resim

ÇOK KÖŞELİ YILDIZ FİGÜRÜ...

Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzükte de çok köşeli yıldız figürü olduğu görüldü. Yıldız ve onu çevreleyen halkalar; çeşitli topluluklarda maneviyatı, korunmayı veya birlikteliği simgeliyor. Yüzüğün iç kısmında ise bir yaprak veya zeytin dalını andıran bir simgenin bulunduğu görülüyor.

Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını bu sembollerle yaptı! Yüzük ve rozetin şifresi çözüldü - 6. Resim

MALAZGİRT ZAFERİNE GÖNDERME

Bahçeli'nin Selçuklu Yıldızı ile 1071 Malazgirt Savaşı'na gönderme yaptığı değerlendiriliyor. Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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