Paulista Beşiktaş-Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamıyor

20 Ekim 2024 16:04 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:05

Milli aranın ardından Beşiktaş bugün kendi evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Konyaspor maçında Paulista'nın neden yok sorusu ise gündem oldu.

Trendyol Süper Lig​'in dokuzuncu haftası kapsamında Beşiktaş-Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Konyaspor maçında Paulista'nın neden oynamadığı ise merak ediliyor.

PAULİSTA BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Paulista, siyah-beyazlıların Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında oynadığı Gaziantep FK maçında sakatlanmıştı.

Brezilyalı futbolcu sakatlığı devam ettiği için Konyaspor​ maçında oynamıyor.

Beşiktaş​'ın UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı Lyon maçında ise Paulista'nın durumu belirsizliğini koruyor.

PAULİSTA SAKATLIK DURUMU, KAÇ MAÇ YOK?

Beşiktaş tarafından açıklanan bilgilere göre Paulista'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Gaziantep FK müsabakasında sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Gabriel Paulista’nın hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."