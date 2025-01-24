Pazar günü kandil mi? 2025 dini günler takvimi

24 Ocak 2025 12:08 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:12

İslam dünyasının en mühim günlerinden olan kandil günlerinin tarihleri ve denk geldiği günler netleşti. Dini günler takvimine göre 26 Ocak günü Miraç Kandili idrak edilecek.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, hangi gün? 26 Ocak’ta idrak edilecek

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, hangi gün? 26 Ocak’ta idrak edilecek

Müslüman alemi için en önemli günlerden biri olan kandil günleri belli oldu. 2025​ yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili​'nin hangi güne denk geldiği öğrenildi.

PAZAR GÜNÜ KANDİL Mİ?

26 Ocak Pazar günü Miraç Kandili idrak edilecek. Dini günler takvimine göre bu yıl Miraç Kandili 26 Ocak gününe denk geliyor.

Bu özel günde ibadetler edilir ve oruçlar tutulur.

PAZAR GÜNÜ HANGİ KANDİL?

26 Ocak Pazar 2025 tarihi Miraç Kandili'dir. Özel günde ibadetler edilmekte. Miraç Kandili'ne özel tesbihler çekilir ve dualar okunur.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025, Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe