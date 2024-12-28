Pazartesi günü okul var mı? Yeni yıla az bir süre kaldı

28 Aralık 2024 11:38 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:42

30 Aralık Pazartesi okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Yeni yıla gireceğimi 31 Aralık gecesine kısa süre kala yarım gün olacak günler öğrencilerin gündemine yerleşti.

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

2024 - 2025 resmi tatil takvimine göre 1 Ocak günü okullar tatil olacak. 2025 yılına gireceğimiz 31 Aralık gününe kısa süre kalmasıyla beraber pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak edildi.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

30 Aralık Pazartesi günü resmi tatil değildir. Bu nedenle pazartesi günü okullarda eğitime devam edilecek. 31 Aralık Salı günü de derslere devam edilirken 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı tatil olacak.

Öğrenciler çarşamba günü tatil yapacak. 2 Ocak itibarıyla da eğitim almaya devam edecek.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil olmadığından dolayı tam gün olarak geçecek fakat 1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple çarşamba günü okullarda eğitime ara, iş yerlerinde tatil verilecek.