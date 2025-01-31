Pazartesi okullar yarım gün mü? 3 Şubat'ta sömestr tatili sona eriyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

31 Ocak 2025 13:10 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 13:25

MEB tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim programına göre sömestr tatili (15 Tatil), 3 Şubat Pazartesi günü sona erecek ve ikinci dönem başlayacak. Tatilin bitmesinin ardından öğrencilerin gündeminde ikinci döneminin ilk gününde okulların yarım gün olup olmadığı yer aldı.

Öğrenciler 20 Ocak 2025 tarihinde ilk dönemin karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmişlerdi. Hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olan sömestr tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Okula dönecekleri için heyecanlı olan öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü okulların yarım gün olup olmayacağını merak ediyor. PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ 3 ŞUBAT? 3 Şubat 2025 Pazartesi günü okullar yarım gün olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler ikinci dönemin ilk gününde derslerine kaldıkları yerden devam edecekler. İkinci dönemde ara tatil ise 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 7 gün boyunca tatil yapacaklar. MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran tarihinde sona erecek. Öğrenciler dönem sonu karnelerini alarak 3 aylık yaz tatili sürecine girecekler. 2024-2025 yılı eğitim öğretim takviminin tamamı ise şöyle: Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatili: 31 Mart-4 Nisan 2025

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