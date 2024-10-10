Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok
10-11 Ekim aralığında BolBollulara uçak bilet fiyatları 9€+vergilerden başlıyor. Seyahat etmeyi sevenleri sevindiren haber Pegasus'tan geldi. 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 uçuş tarihi ile alınan biletlerde 9€+vergilerden başlayan fiyat uygulanıyor. Geçerli olan seferler ve ülkeler belirlendi.
Pegasus'tan yeni ucuz bilet kampanyası duyurusu geldi. 10- 11 Ekim tarihlerinde alınan uçak biletlerinde uygulanan ucuz fiyatlar Avrupa'ya seyahat edecekleri sevindirdi.
Yurt dışına 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası ses getirirken biletlerin nasıl ve nereden alınacağı ilgililerin gündeminde yer aldı.
Pegasus'un sık sık uygulamaya koyduğu 9€+vergilerden başlayan bilet kampanyası büyük ilgi görüyor.
PEGASUS 9 EURO BİLET NASIL ALINIR?
250.000 adet koltukla geçerli olan 9€+vergilerden başlayan fiyatlar bugün başlıyor. 10-11 Ekim tarihlerinde alınan uçak biletleri 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 aralığında kullanılabilecek.
Ucuz bilet kampanyasından Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Pegasus BolBol üyesi olan yolcular üyelik numarasını girmelidir.
9 Euro biletler Pegasus İnternet Sitesi ve mobil uygulama üzerinden alınan biletlerde geçerli oluyor.
PEGASUS 9 EURO UCUZ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ
10-11 Ekim tarihlerinde alınan biletlerin kullanım tarihi 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 olarak belirlendi. Pegasus BolBollulara özel olarak 9€+vergilerden başlayan fiyatlar uygulanacak.
Kampanyaya ek olarak başka kolaylıklar da ekleniyor. Ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro olurken 10€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapılabilecek.
PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI HANGİ SEFERLER VE ÜLKELERDE GEÇERLİ?
9 Euro + vergilerden başlayan fiyatların kapsamı dışında olan ülkeler arasında Kıbrıs yer aldı. Kurum tarafından paylaşılan kampanyanın geçerli olduğu seferler şöyle:
İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Gence
İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev
İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi
İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Münih
İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran
İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zagrep - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih
Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen
Paris - İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir - Bakü - İzmir
İzmir - Krakow
İzmir - Londra (GB) - İzmir
İzmir - Üsküp - İzmir
Lizbon - İzmir
Ankara - Duesseldorf
Ankara - Frankfurt
Ankara - Hamburg - Ankara
Ankara - Köln - Ankara
Ankara - Londra (GB) - Ankara
Ankara - Stuttgart - Ankara
Ankara - Viyana - Ankara
Antalya - Kişinev
Antalya - Tiflis - Antalya
Amman - Ankara
Kopenhag - Ankara
Lizbon - Ankara
Amman - Antalya
Çukurova - Köln - Çukurova
Elazığ - Köln - Elazığ
Gaziantep - Köln - Gaziantep
Kayseri - Köln - Kayseri
Duesseldorf - Çukurova
Duesseldorf - Gaziantep
Duesseldorf - Kayseri
Duesseldorf - Samsun
Duesseldorf - Trabzon
Kopenhag - Konya
Rotterdam - Kayseri