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Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:49
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10-11 Ekim aralığında BolBollulara uçak bilet fiyatları 9€+vergilerden başlıyor. Seyahat etmeyi sevenleri sevindiren haber Pegasus'tan geldi. 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 uçuş tarihi ile alınan biletlerde 9€+vergilerden başlayan fiyat uygulanıyor. Geçerli olan seferler ve ülkeler belirlendi.

Pegasus​'tan yeni ucuz bilet kampanyası duyurusu geldi. 10- 11 Ekim tarihlerinde alınan uçak biletlerinde uygulanan ucuz fiyatlar Avrupa'ya seyahat edecekleri sevindirdi.

Yurt dışına 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası ses getirirken biletlerin nasıl ve nereden alınacağı ilgililerin gündeminde yer aldı.

Pegasus'un sık sık uygulamaya koyduğu 9€+vergilerden başlayan bilet kampanyası büyük ilgi görüyor.

PEGASUS 9 EURO BİLET NASIL ALINIR?

250.000 adet koltukla geçerli olan 9€+vergilerden başlayan fiyatlar bugün başlıyor. 10-11 Ekim tarihlerinde alınan uçak biletleri 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 aralığında kullanılabilecek.

Ucuz bilet kampanyasından Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Pegasus BolBol üyesi olan yolcular üyelik numarasını girmelidir.

9 Euro biletler Pegasus İnternet Sitesi ve mobil uygulama üzerinden alınan biletlerde geçerli oluyor.

Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok - 1. Resim

PEGASUS 9 EURO UCUZ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ

10-11 Ekim tarihlerinde alınan biletlerin kullanım tarihi 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 olarak belirlendi. Pegasus BolBollulara özel olarak 9€+vergilerden başlayan fiyatlar uygulanacak.

Kampanyaya ek olarak başka kolaylıklar da ekleniyor. Ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro olurken 10€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapılabilecek.

Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok - 2. Resim

PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI HANGİ SEFERLER VE ÜLKELERDE GEÇERLİ?

9 Euro + vergilerden başlayan fiyatların kapsamı dışında olan ülkeler arasında Kıbrıs yer aldı. Kurum tarafından paylaşılan kampanyanın geçerli olduğu seferler şöyle:

İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok - 3. Resim

İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel 

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte  

İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin  

Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok - 4. Resim

İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Gence 

İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire  - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev   

İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok - 5. Resim

İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi 

İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Münih 

İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok - 6. Resim

İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran  

İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok - 7. Resim

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zagrep - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih

Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen 

Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen 

Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen 

Paris - İstanbul Sabiha Gökçen  

İzmir - Bakü - İzmir

İzmir - Krakow  

İzmir - Londra (GB) - İzmir

Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok - 8. Resim

İzmir - Üsküp - İzmir

Lizbon - İzmir 

Ankara - Duesseldorf  

Ankara - Frankfurt  

Ankara - Hamburg - Ankara

Ankara - Köln - Ankara

Ankara - Londra (GB) - Ankara

Ankara - Stuttgart - Ankara

Ankara - Viyana - Ankara

Antalya - Kişinev   

Antalya - Tiflis - Antalya

Amman - Ankara  

Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok - 9. Resim

Kopenhag - Ankara  

Lizbon - Ankara 

Amman - Antalya 

Çukurova - Köln - Çukurova

Elazığ - Köln - Elazığ

Gaziantep - Köln - Gaziantep

Kayseri - Köln - Kayseri

Duesseldorf - Çukurova 

Duesseldorf - Gaziantep 

Duesseldorf - Kayseri 

Duesseldorf - Samsun  

Duesseldorf - Trabzon 

Kopenhag - Konya  

Rotterdam - Kayseri  

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Kaynak: TGRT Haber
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