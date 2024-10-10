Pegasus'tan 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası! Avrupa'ya gitmek için tonlarca para dökmeye gerek yok

10 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:49

10-11 Ekim aralığında BolBollulara uçak bilet fiyatları 9€+vergilerden başlıyor. Seyahat etmeyi sevenleri sevindiren haber Pegasus'tan geldi. 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 uçuş tarihi ile alınan biletlerde 9€+vergilerden başlayan fiyat uygulanıyor. Geçerli olan seferler ve ülkeler belirlendi.

Müjdeleri peş peşe sıraladı! Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress yöneticileri ile görüştü!

Müjdeleri peş peşe sıraladı! Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress yöneticileri ile görüştü!

Pegasus​'tan yeni ucuz bilet kampanyası duyurusu geldi. 10- 11 Ekim tarihlerinde alınan uçak biletlerinde uygulanan ucuz fiyatlar Avrupa'ya seyahat edecekleri sevindirdi.

Yurt dışına 9€+vergilerden başlayan ucuz bilet kampanyası ses getirirken biletlerin nasıl ve nereden alınacağı ilgililerin gündeminde yer aldı.

Pegasus'un sık sık uygulamaya koyduğu 9€+vergilerden başlayan bilet kampanyası büyük ilgi görüyor.

PEGASUS 9 EURO BİLET NASIL ALINIR?

250.000 adet koltukla geçerli olan 9€+vergilerden başlayan fiyatlar bugün başlıyor. 10-11 Ekim tarihlerinde alınan uçak biletleri 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 aralığında kullanılabilecek.

Ucuz bilet kampanyasından Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Pegasus BolBol üyesi olan yolcular üyelik numarasını girmelidir.

9 Euro biletler Pegasus İnternet Sitesi ve mobil uygulama üzerinden alınan biletlerde geçerli oluyor.

PEGASUS 9 EURO UCUZ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ

10-11 Ekim tarihlerinde alınan biletlerin kullanım tarihi 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 olarak belirlendi. Pegasus BolBollulara özel olarak 9€+vergilerden başlayan fiyatlar uygulanacak.

Kampanyaya ek olarak başka kolaylıklar da ekleniyor. Ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro olurken 10€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapılabilecek.

PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI HANGİ SEFERLER VE ÜLKELERDE GEÇERLİ?

9 Euro + vergilerden başlayan fiyatların kapsamı dışında olan ülkeler arasında Kıbrıs yer aldı. Kurum tarafından paylaşılan kampanyanın geçerli olduğu seferler şöyle:

İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin

İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Gence

İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev

İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi

İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Münih

İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran

İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zagrep - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih

Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen

Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen

Paris - İstanbul Sabiha Gökçen

İzmir - Bakü - İzmir

İzmir - Krakow

İzmir - Londra (GB) - İzmir

İzmir - Üsküp - İzmir

Lizbon - İzmir

Ankara - Duesseldorf

Ankara - Frankfurt

Ankara - Hamburg - Ankara

Ankara - Köln - Ankara

Ankara - Londra (GB) - Ankara

Ankara - Stuttgart - Ankara

Ankara - Viyana - Ankara

Antalya - Kişinev

Antalya - Tiflis - Antalya

Amman - Ankara

Kopenhag - Ankara

Lizbon - Ankara

Amman - Antalya

Çukurova - Köln - Çukurova

Elazığ - Köln - Elazığ

Gaziantep - Köln - Gaziantep

Kayseri - Köln - Kayseri

Duesseldorf - Çukurova

Duesseldorf - Gaziantep

Duesseldorf - Kayseri

Duesseldorf - Samsun

Duesseldorf - Trabzon

Kopenhag - Konya

Rotterdam - Kayseri