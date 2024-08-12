Perseid meteor yağmuru bu gece net bir şekilde Türkiye’den görünecek! Saat ve konum bilgisini doğru seçin

12 Ağustos 2024 16:20 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:23

Her yıl ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerinin dünya atmosferine çarpmasıyla oluşan Perseid meteor yağmuru Kuzey Yarım Küre’de gözlemlenebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

NASA’nın 100 meteor gözlemleyebilmeyi beklediği Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece saat 04.00 sularında en net haliyle izlenecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?

Bilim insanları, Kuzey Yarım Küre’de gözlemlenebilecek Perseid meteor yağmurunun Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Kayseri başta olmak üzere birçok ilde görüleceğini açıkladı.

Meteor yağmurunu en net şekilde izlemek için ise; ışıkların yoğun olduğu şehir merkezinden uzak yerlere gidilmesi önerildi.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl Temmuz sonu ile Ağustos ortası arasında ortaya çıkan ve ismini Perseus takımyıldızından alan Perseid meteor yağmuru, dünyanın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı partiküllerin içinden geçmesiyle oluşan bir göktaşı yağmurudur.

En çok bilinen gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru ile genellikle şehrin karanlık ve açık bölgelerinde saatte 60-100 kadar göktaşı görülebilir.