Gökyüzünde görsel şov! Perseid meteor yağmuru hayran bıraktı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 04:35 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 04:39
Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru, bu yıl da geceyi aydınlattı. Çeşitli illerden yakalanan görüntüler eşsiz manzaralara sahne oldu.
Yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.
Samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmurunun buluşma noktası oldu.
PERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR?
Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin her yıl ağustos ayında dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru bu adı gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için alıyor.
İşte görüntüler:
Kaynak: Anadolu Ajansı