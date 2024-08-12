Gökyüzünde görsel şov! Perseid meteor yağmuru hayran bıraktı

12 Ağustos 2024 04:35 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 04:39

Yılda sadece bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı

Yılda sadece bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı

Yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.

Samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmurunun buluşma noktası oldu.

PERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin her yıl ağustos ayında dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru bu adı gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için alıyor.

İşte görüntüler: