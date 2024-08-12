Perseid meteor yağmurunun eşsiz görüntüleri Manisa’da ortaya çıktı

12 Ağustos 2024 07:58 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 08:02

Yılda sadece bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı

Yılda sadece bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı

Güneş etrafında 133 yılda bir dönen ve her yıl ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerinin dünya atmosferine çarpmasıyla oluşan Perseid meteor yağmuru, Türkiye’de birçok bölgede gözlemlendi.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl Temmuz sonu ile Ağustos ortası arasında ortaya çıkan ve ismini Perseus takımyıldızından alan Perseid meteor yağmuru, dünyanın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı partiküllerin içinden geçmesiyle oluşan bir göktaşı yağmurudur.

En çok bilinen gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru ile genellikle şehrin karanlık ve açık bölgelerinde saatte 60-100 kadar göktaşı görülebilir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Genellikle Kuzey Yarım Küre’de gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, Türkiye’de bu yıl Manisa Salihli İlçesi’nde bulunan Sardes Antik Kenti, Kayseri Erciyes Dağı, Bolu Seviller Yaylası ve Kapadokya Peri Bacaları’nda gözlemlendi.

2024 PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

NASA’nın 100 meteor gözlemleyebilmeyi beklediği Perseid meteor yağmuru,

11 Ağustos’u 12 Ağustos’a bağlayan gece dünyada birçok bölgede ortaya çıktı.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?

Bilim insanları, Kuzey Yarım Küre’de gözlemlenebilecek Perseid meteor yağmurunun Türkiye’den de görüleceğini açıkladı.