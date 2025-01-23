Perşembe hangi diziler var? Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp yeni bölümü ertelendi

23 Ocak 2025 18:55 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 18:56

23 Ocak TV yayın akışında Perşembe dizileri yer aldı. Perşembe günü TV'de dizilerin yeni bölümü değil tekrar bölümleri yayınlanacak. Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve NOW TV'de Hudutsuz Sevda dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara gelecek. Pek çok markanın reklamlarını geri çekmesi ve ilan edilen milli yas nedeniyle bu dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin yayınlanacağı tarih de belli oldu.

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Salı günü hangi diziler var? Bu akşam 4 dizi yeni bölümü ile ekranlara gelecek

Perşembe​ günü televizyonda yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri yayınlanacak üç dizi var. İşte bu akşamki diziler…

PERŞEMBE DİZİLERİ

Perşembe günü televizyon ekranlarında üç dizi izleyicilerle buluşacak. Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve NOW TV'de Hudutsuz Sevda dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanacak. Bu diziler, bugün yeni bölümleri ile ekranlara gelmeyecek.

İşte bu akşamki diziler:

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Siyah Kalp

NOW TV: Hudutsuz Sevda

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün, televizyon kanallarında İnci Taneleri, Siyah Kalp ve Hudutsuz Sevda dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanacak. Kanal D, Show TV ve NOW TV'de bu dizilerin yeni bölümleri yerine, daha önce yayınlanmış bölümler izleyiciyle buluşacak.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NEDEN YOK?

Dizilerin yeni bölümleri, pek çok markanın akşam kuşağındaki reklamlarını geri çekmesi ve ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.

Alınan karar nedeniyle dizilerin yeni bölümleri bir hafta sonrasına ertelendi. İzleyiciler, yeni bölümleri izlemek için bir hafta daha bekleyecek.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. NOW TV'de bu akşam yalnızca dizinin tekrar bölümü izleyicilerle buluşacak.

Dizinin yeni bölümü, 30 Ocak Perşembe saat 20.00'de ekranlara gelecek.

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Siyah Kalp dizisinin de yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Show TV'de bu akşam sadece dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

Yeni bölüm ise 30 Ocak Perşembe saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER YENİ BÖLÜMLE EKRANLARA GELECEK?

Perşembe günü hiçbir dizi yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek, sadece tekrar bölümleri yayınlanacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni bölümü ile değil, tekrar bölümü ile Kanal D'de yayınlanacak.

HUDUTSUZ SEVDA 50. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hudutsuz Sevda 50. bölüm 30 Ocak Perşembe saat 20.00'de yayınlanacak.

SİYAH KALP 18. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin 18. bölümü 30 Ocak Perşembe saat 20.00'de yayınlanacak.