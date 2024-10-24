PKK kurucularından biri olan Cemil Bayık, Cuma kod adı ile biliniyor

24 Ekim 2024 11:34 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:47

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaptığı açıklamalar ile yeniden gündeme gelen Cemil Bayık hakkında kimdir, nereli gibi sorular araştırılıyor. Terör örgütü PKK'nın kurucuları arasında yer alan terörist Bayık, Cuma kod adı ile de tanınıyor.

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26 Şubat 1955 tarihinde Elazığ​'da doğan Cemil Bayık, yaşayan 5 PKK​ terör örgütü kurucuları arasında bulunuyor.

TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından Bayık'ın eski yıllarda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

CEMİL BAYIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1955 tarihinde doğan isim Cuma kod adı ile tanınıyor. Terör örgütü PKK'nın yaşayan 5 kurucuları arasında yer alırken Murat Karayılan ve Bahoz Erdal ile beraber terör örgütünün yönetim kurulunu oluşturuyor.

12 kişinin bulunduğu KCK yürütme konseyinin üyesi. Rahan-Mustafa Bayık çiftinin çocuğu olan Keban Aşağıçakmak köyünde doğdu. 1970 senelerinin başlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde öğrenciyken Kemal Pir'in aracılığıyla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile tanıştı.

Terör örgütünün 1978 yılındaki ilk toplantısında Bayık, örgütün Genel Sekreter Yardımcılığına atandı.

CEMİL BAYIK NEREDE, YAKALANDI MI?

6 Kasım 2018 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı​ "Rewards for Justice" (Adalet için Ödül) programı kapsamında Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın içerisinde bulunduğu PKK yöneticileri hakkında bilgi veren kişilere para ödülü vereceğini belirtmişti.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer açıklamasına göre Bayık hakkında kimlik veya yer tespiti yapılabilecek bilgileri verecek olan kişilere 4 milyon $ para ödülü vereceğini duyurmuştu.

7 Nisan 2021 tarihinde 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun" 3. ve 4. maddeleri gereğince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 377 kişi ve 12 kuruluş ile birlikte Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.