Son dakika | TUSAŞ'a hain saldırı! Anma töreninde kritik açıklamalar

24 Ekim 2024 11:05 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:21

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO TUSAŞ standında düzenlenen anma töreninde konuştu. Bakan Kacır, hainlere inat daha fazla çalışacaklarını söylerken Bakan Güler ise "Evlatlarımızın intikamını almak için kararlılığımız tam. Operasyonlarımız kararlılıkla sürecek. 47 terör hedefi imha edildi" ifadelerini kullandı.

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı​ Mehmet Fatih Kacır​ ve Milli Savunma Bakanı​ Yaşar Güler​, SAHA EXPO​ TUSAŞ standında düzenlenen anma töreninde konuştu.

"HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Kacır'ın konuşmasından satır başları:

Milletimizin birliği ve beraberliği için ter dökeceğiz. Gök vatanda, mavi vatanda, uzay vatanda milli savunma sanayimizi hep birlikte zirveye çıkaracağız. Tüm kurumlarımızla savunma sanayiine emek veren 90 bin yol arkadaşımızla milli teknoloji hamlesi yolculuğunda omuz omuza çalışacağız, bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Milletimizin göz bebeği savunma sanayii projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek, milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Caydırıcılık kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkaracak, hiçbir şer odağının Türkiye'nin kılına bile zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Mehmetçiğimizin milli savunma sanayiimizin desteğiyle topraklarımızdan kazıyıp attığı terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar hiç ümitlenmesin. Biz bundan sonra bu toprakların çocuklarını, Dicle'nin kuzularını, Anadolu'nun kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsızlık idealimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

"47 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ"

Kacır'dan sonra açıklamalarda bulunan Güler ise şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ve milletimizin huzuru ile yerli ve milli savunma sanayimizi hedef alan bu hain saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Evlatlarımızın intikamını almak için kararlılığımız tam. Operasyonlarımız kararlılıkla sürecek. 47 terör hedefi imha edildi. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız...

"TÜRKİYE HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEMİŞTİR"

Tesadüf değildir, bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz"

Son dakika haberinin detayları gelecek...