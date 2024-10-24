TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrası başlatılan hava harekatı sonrası DEM Parti'den açıklama!

24 Ekim 2024 10:05 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:06

Ankara TUSAŞ'taki hain terör saldırısından 5 kişi şehit oldu. Saldırı sonrası MİT operasyonuyla sınır ötesinde PKK hedefleri bir bir imha edildi, şehitlerin kanı yerde bırakılmadı. DEM Parti'den harekatla ilgili skandal açıklama geldi.

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye​ ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK​ hedeflerini imha etti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi. Düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler paylaşılırken Ankara​'daki hain saldırıda şehit olan 5 vatandaşımızın kanı yerde kalmadı.

DEM Parti "Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması: Sivil yaşam alanlarına yönelik başlatılan bombardımana derhal son verilsin." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Kahramankazan’da bulunan TUSAŞ​ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur.

'BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARINI BENİMSEMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok merkezine ve özellikle Kobanî’ye yönelik bombardımanlar, sivil halkın yaşamını tehlikeye atmaktadır. Savaşın yıkıcı etkileri, bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir. Sivillerin hedef alındığı askeri operasyonlar, uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemektedir. Savaş ve çatışmanın sürdürülmesi, yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır. Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz."