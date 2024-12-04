Plaka yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte, e-Devlet’ten yapılacak yeni sistem

04 Aralık 2024 11:23 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:28

Araçların plaka yenileme işlemleri, yeni düzenlemelerle birlikte kolaylaştırılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, artık plaka yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu değişiklik, milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor.

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Resmi Gazete​’nin 4 Aralık tarihli sayısında yayımlanan düzenleme, plaka yenileme işlemlerinde köklü bir değişikliği beraberinde getirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, plaka yenileme işlemi için artık notere gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Araç sahipleri​, işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilecek.

PLAKA YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Mevcut uygulamada, kayıp plaka sahiplerinin, notere giderek plakanın kaybolduğunu beyan etmeleri ve Trafik Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlamaları gerekiyordu. Bu işlemlerin ardından plaka basım kağıdı alınır ve Şoförler Odası’na gidilerek plaka basımı yapılırdı.

Yeni yönetmelikle birlikte bu süreç büyük ölçüde kolaylaştırıldı. Araç sahipleri, plaka yenileme işlemlerini artık şu şekilde tamamlayacak:

1.E-Devlet​ sistemine giriş yaparak “Plaka Basım Talep Belgesi” oluşturacaklar.



2. Araç bilgileri ve iletişim detaylarını güncelleyerek işlemleri tamamlayacaklar.

3. Sonrasında plaka basımı en yakın Şoförler Odası tarafından yapılacak.

Bu değişiklikle, araç sahipleri hem zamandan tasarruf edecek hem de noter​ masrafından kurtulacak.

PLAKA YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN NE GEREKLİ?

Yeni sistemde, plaka yenileme işlemleri için aşağıdaki belgeler istenecek:

Plaka Basım Talep Belgesi (e-Devlet üzerinden oluşturulacak)

Araç özeti tescil bilgileri raporu

Güncellenmiş iletişim bilgileri

Bu belgelerin tamamına e-Devlet üzerinden kolayca erişim sağlanabilecek.