Araç sahipleri dikkat! Yönetmelik değişti: Noter yerine artık e-Devlet’ten alınacak

04 Aralık 2024 10:10 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:28

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir yenilik hayata geçirildi. Araçların satış, devir ve tescil işlemleriyle ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, plaka yenileme işlemleri artık noter zorunluluğu olmadan e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte detaylar...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. 4 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelik değişikliği, milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığıyla yayımlanan düzenlemeye göre, kaybedilen araç plakalarının yenilenmesi artık noter​ yerine e-Devlet​ üzerinden gerçekleştirilebilecek.

YENİ DÜZENLEME İLE İŞLEMLER HIZLANACAK

Mevcut sistemde, kayıp plaka sahiplerinin notere başvurarak plakanın kayıp olduğunu beyan etmeleri ve Trafik Şube Müdürlüğü’nde işlemlerini tamamlamaları gerekiyordu. Bu süreç sonunda, uygun görülmesi halinde plaka basım kağıdı alınarak, noter onaylı belgeyle Şoförler Odası’na gidilip yeni plaka bastırılıyordu.

ARTIK E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni düzenleme ile bu işlemler daha hızlı ve pratik hale getirildi. Yönetmelikte yer alan ifadeye göre, kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturma, iletişim bilgilerini güncelleme ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturma işlemleri artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Bu değişiklikle birlikte, araç sahiplerinin hem zamandan tasarruf etmesi hem de bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.