PlayStation 6 ne zaman çıkacak? Sony çıkış tarihini öne çekebilir

29 Ocak 2025 13:29 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:59

Japon merkezli teknoloji devi Sony geçtiğimiz yıl yeni konsolu PlayStation 5 Pro'yu çıkartmıştı. PlayStation 5 Pro'nun ardından gözler PlayStation 6'ya çevrildi. Sony'nin yeni konsolunu daha kısa sürede çıkaracağı ortaya çıktı. Teknoloji meraklıları tarafından PlayStation 6 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

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Dünyanın en popüler oyun konsollarından olan PlayStation'un yeni versiyonu PlayStation 5 Pro, 7 Kasım 2024 tarihinde çıkış yaptı.

Sony satış politikası gereği artık yeni seri konsolunu çıkarmadan önce eski versiyonun Pro sürümünü çıkartıyor.

PlayStation 5 Pro'nun çıkmasının ardından ise PlayStation 6 gündeme geldi.

PLAYSTATİON 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Son ortaya çıkan iddialara göre PlayStation 6 beklenenden çok önce gelebilir. İddialara göre PlayStaiton 6'nın işlemci tasarımı tamamlandı ve sistem entegrasyonu öncesi doğrulama aşamasına giriş yapıldı.

Sony'nin ilk planlarına göre PlayStation 6'nın 2028 yılında çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Microsoft'un 2026'da yeni Xbox konsolunu tanıtacağına dair ortaya çıkan iddialar Sony'nin bu planı değiştirmesine yol açtı.

PlayStation 6'nın 2027 Kasım gibi satışa çıkacağı iddia edildi. PlayStation 6 eğer 2027 yılında çıkarsa PlayStation 5'den 7 yıl sonra çıkmış olacak. PlayStation 4 ve 5 arasında da 7 yıl süre vardı.

PLAYSTATİON 6 NE KADAR OLACAK?

PlayStation 6'nın 500-600 dolar arasında olması bekleniyor. Yeni teknolojiler ve donanım maliyetlerinin beklenen fiyat aralığında çıkması durumunda PlayStation 6'nın 500-600 dolar arasında olması bekleniyor.

Ayrıca Sony'nin PlayStation 5'de yaşanan oyun krizini de gidereceği tahmin ediliyor. Türkiye'de ise PlayStation 6'nın ne kadar olacağı bilinmiyor.