Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

PMYO taban puanları ve kontenjan sayısı 2025! Polislik için TYT puanı kaç olmalı?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik için istenen TYT puanı ve PMYO kontenjan sayısı gündeme yerleşti. Milyonlarca adayın katıldığı sınav tamamlandı, tercih süreci bekleniyor. Polis olmak isteyenler PMYO 2025 taban puanlarına ilişkin açıklama bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PMYO taban puanları ve kontenjan sayısı 2025! Polislik için TYT puanı kaç olmalı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:40

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak olan kılavuz sonrasında 2025 taban puanı, kontenjan sayısı ve diğer başvuru şartları belli olacak. 2025 yılı için açıklama henüz gelmedi. Geçen yıl adaylarda 250 ham puan şartı aranıyordu.

POLİSLİK İÇİN TYT PUANI KAÇ OLMALI?

21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavında sonuç süreci tamamlandı. 19 Temmuz Cumartesi günü öğrenciler sınav sonuçlarına ulaşırken polis olmak isteyen adaylar için puanının kaç olması gerektiğini araştırmaya başladı. 2025 yılı Polis Meslek Yüksekokulu ( taban puanları henüz belli olmazken başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

Geçen sene PMYO başvuru şartı olarak TYT'den en az 250 ham puan alınması yer almıştı. Bu yıl da benzer bir puan türünün istenmesi bekleniyor.

PMYO taban puanları ve kontenjan sayısı 2025! Polislik için TYT puanı kaç olmalı?

2025 PMYO KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU MU?

2025 yılı PMYO kontenjan sayısı belli olmazken 2024 - 2025 eğitim ve öğretim döneminde polis memuru olarak yetiştirilmek üzere 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplamda 2500 asıl aday alınmıştı. 2025 yılı PMYO kontenjan sayısı henüz belli olmadı.

POLİSLİK İÇİN TYT KAÇ NET GEREKİYOR?

TYT puanları doğru ve yanlışlara göre değil, genel başarıya göre hesaplanırken her sene net sayılarının farklı puanlara denk gelme durumu olabiliyor. 20 civarı net yapan adayların ham puan 201 olurken, yerleştirme puanı 240'a kadar çıkabiliyor.

PMYO taban puanları ve kontenjan sayısı 2025! Polislik için TYT puanı kaç olmalı?

30 net yapan adayın ham puyanı 230 civarında olurken yerleştirme puanı 270'e kadar yükselebiliyor. Sınavda 40 net yapan adayların ham puanı 260'a çıkarken yerleştirme puanı 300'e kadar yükselebiliyor. Buna göre polislik için 30-33 net yapan öğrenciler başvuru şartında yer alan puana yaklaşmış olabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polislik TYT ile mi alıyor? PMYO polislik taban puanları ve başarı sıralaması
ETİKETLER
#polislik
#tyt
#pmyo
#Polizlik Için Puan
#Pmyo Kontenjan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.