PMYO taban puanları ve kontenjan sayısı 2025! Polislik için TYT puanı kaç olmalı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak olan kılavuz sonrasında 2025 PMYO taban puanı, kontenjan sayısı ve diğer başvuru şartları belli olacak. 2025 yılı için açıklama henüz gelmedi. Geçen yıl adaylarda 250 ham puan şartı aranıyordu.

POLİSLİK İÇİN TYT PUANI KAÇ OLMALI?

21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavında sonuç süreci tamamlandı. 19 Temmuz Cumartesi günü öğrenciler sınav sonuçlarına ulaşırken polis olmak isteyen adaylar polislik için TYT puanının kaç olması gerektiğini araştırmaya başladı. 2025 yılı Polis Meslek Yüksekokulu ( taban puanları henüz belli olmazken başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

Geçen sene PMYO başvuru şartı olarak TYT'den en az 250 ham puan alınması yer almıştı. Bu yıl da benzer bir puan türünün istenmesi bekleniyor.

2025 PMYO KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU MU?

2025 yılı PMYO kontenjan sayısı belli olmazken 2024 - 2025 eğitim ve öğretim döneminde polis memuru olarak yetiştirilmek üzere 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplamda 2500 asıl aday alınmıştı. 2025 yılı PMYO kontenjan sayısı henüz belli olmadı.

POLİSLİK İÇİN TYT KAÇ NET GEREKİYOR?

TYT puanları doğru ve yanlışlara göre değil, genel başarıya göre hesaplanırken her sene net sayılarının farklı puanlara denk gelme durumu olabiliyor. 20 civarı net yapan adayların ham puan 201 olurken, yerleştirme puanı 240'a kadar çıkabiliyor.

30 net yapan adayın ham puyanı 230 civarında olurken yerleştirme puanı 270'e kadar yükselebiliyor. Sınavda 40 net yapan adayların ham puanı 260'a çıkarken yerleştirme puanı 300'e kadar yükselebiliyor. Buna göre polislik için 30-33 net yapan öğrenciler başvuru şartında yer alan puana yaklaşmış olabiliyor.