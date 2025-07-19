Polislik TYT ile mi alıyor? PMYO polislik taban puanları ve başarı sıralaması

2025 yılında uygulanan YKS sınavına milyonlarca aday katıldı. Polis olmak isteyenler ise polislik TYT ile mi alıyor araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanan YKS sınavının sonuçları bugün açıklandı.

POLİSLİK TYT İLE Mİ ALIYOR?

PMYO 2025 taban puanları henüz açıklanmadı. Başvuru duyurusu sonrasında taban puanları belli olacak. 2024 yılında PMYO puan türü 250 olurken adaylardan o yıl içerisinde yapılan YKS sınavının TYT oturumundan 250 puan alma şartı vardı.

PMYO KAÇ KİŞİ ALACAK?

2024 - 2025 yılında Polis Meslek Yüksekokullarına 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere 2500 asıl aday alınmıştı.

2025 yılı kontenjan sayısı henüz açıklanmadı.