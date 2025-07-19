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 | Sumru Tarhan

Polislik TYT ile mi alıyor? PMYO polislik taban puanları ve başarı sıralaması

PMYO TYT taban puanları merak konusu haline gelirken polislik TYT ile mi alıyor belli oldu. Milyonlarca öğrenci bu yıl YKS sınavına katıldı. Polis olmak isteyenler ise PMYO polislik için kaç net gerektiğini ve başarı sıralamalarını araştırdı.

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Polislik TYT ile mi alıyor? PMYO polislik taban puanları ve başarı sıralaması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 11:38

2025 yılında uygulanan sınavına milyonlarca katıldı. Polis olmak isteyenler ise ile mi alıyor araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanan YKS sınavının sonuçları bugün açıklandı.

POLİSLİK TYT İLE Mİ ALIYOR?

2025 taban puanları henüz açıklanmadı. Başvuru duyurusu sonrasında taban puanları belli olacak. 2024 yılında PMYO türü 250 olurken adaylardan o yıl içerisinde yapılan YKS sınavının TYT oturumundan 250 puan alma şartı vardı.

Polislik TYT ile mi alıyor? PMYO polislik taban puanları ve başarı sıralaması

PMYO KAÇ KİŞİ ALACAK?

2024 - 2025 yılında Polis Meslek Yüksekokullarına 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere 2500 asıl aday alınmıştı.

2025 yılı kontenjan sayısı henüz açıklanmadı.

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