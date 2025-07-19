YKS 210, 218, 224, 227, 237, 248, 268 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YKS sonuçları bugün açıklandı. Adaylar aldıkları puanla gidebileceği üniversiteyi araştırırken 2025 taban puan ve başarı sıralamalarını araştırıyor.

YKS 210, 218, 224, 227, 237, 248, 268 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

ÖSYM tarafından YKS kılavuzu henüz yayınlanmadı. Bu nedenle öğrenciler 2024 kılavuzunda yer alan bilgilere göre başarı sıralamaları ve taban puanlarına bakabilecek. Adaylar 2024 tercih kılavuzu aracılığıyla aldığı puanla hangi üniversiteye gidebileceğini görecek.

YKS 223,226,236,237,268, 278,279 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRERİM?

Bugün ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday sınav sonuçları sonrasında aldığı puanla hangi üniversiteye girebileceğini araştırdı. 2025 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı bu nedenle öğrenciler 2024 tercih kılavuzuna bakarak puanları ile girebileceği yerlere bakabilecek.