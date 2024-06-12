Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 00:00 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 00:22
Türkiye'nin EURO 2024'teki rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.
Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden birisi Portekiz.
Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Portekiz Milli Takımı, Aveiro şehrindeki maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.
PORTEKİZ - İRLANDA HAZIRLIK MAÇI ÖZETİ
Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, 50. ve 60. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı.
Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, Portekiz Milli Takımı, EURO 2024 öncesi güçlü bir performans sergileyerek umut verdi.
Kaynak: TGRT Haber