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Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 00:00 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 00:22
Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti&#039;ni 3-0 mağlup etti

Türkiye'nin EURO 2024'teki rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden birisi Portekiz.

Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Portekiz Milli Takımı, Aveiro şehrindeki maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.

Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti - 1. Resim

PORTEKİZ - İRLANDA HAZIRLIK MAÇI ÖZETİ

Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, 50. ve 60. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Portekiz Milli Takımı, EURO 2024 öncesi güçlü bir performans sergileyerek umut verdi.

Kaynak: TGRT Haber
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