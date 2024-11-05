Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:43

Yıllarca bir platforma bile satılamayan ve yayıncılar tarafından beğenilmeyen Prens, yayınlandığı andan itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Prens 3. Sezon ne zaman yayınlanacağı ise araştırma konusu oldu.

Uzun yıllar yayınlanamamasına rağmen yayınlandığı tarihten itibaren çok büyük beğeni toplayan ve hayran kitlesine ulaşan Prens’in yeni sezonunun yayınlanacağı duyurulmuştu. Dizinin hayranları yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. PRENS 3. SEZON NE ZAMAN? Blu TV ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından beğeni kazanan komedi parodi tarih dizisi Prens dizisinin 3. sezonu için bekleyiş sürüyor. Prens 3. sezon ne zaman olacağına dair net bir tarih açıklanmadı. Ancak dizinin 3. sezonunun 2025​ yılının şubat ayında yayınlanması bekleniyor. PRENS 2. SEZON ÖZETİ Prens 2. Sezonunda maceradan maceraya atılan kahramanımız Prens, alınan destekle kazanılan Macar zaferinin ardından amcasının kendisine oynadığı oyunla kendini Kuzey Krallıklarında bulur. Bu yolculukta kendisine katılan korsanla maceralara atılan Prens izleyicileri güldürmeye devam etti. Dizinin sonunda ise “Kadınlar devri başlıyor” mesajı verilirken, Fransa, Macar, Kuzey Krallıkları ve Bomgomya’da tahta geçen kadınların hikayesinin başlayacağı mesajı verilmişti. Sıkça Sorulan Sorular Prens 3. sezon olacak mı? Prens 3. sezon çekim aşamasında İlgili Haberler Prens dizisi oyuncusu Giray Altınok'un ''Yenidoğan çetesi'' tepkisi