Prens dizisi 2. sezon için yeni bölüm yayınlanmayacak, 3. sezon 2025 yılında bekleniyor

28 May 2024 23:32 - Güncelleme : 29 May 2024 00:03

Giray Altınok, Prens dizisi için Güldür Güldür Show'a dönmeyeceğini açıkladı

Giray Altınok, Prens dizisi için Güldür Güldür Show'a dönmeyeceğini açıkladı

Prens dizisi, ilk sezondan itibaren izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

16 Haziran 2023'te ilk bölümü yayınlanan dizi, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaryosuyla, Bülent İşbilen ve Gökdeniz Uslu'nun yönetmenliğinde BluTV'de ekranlara geliyor.

Dizi, en son 2. sezon 7. bölümü ile izleyiciyle buluştu.

Ancak, 2. sezonun 8. bölümü yayınlanmayacak. Yedinci bölüm ile sezon son buldu.

Prens'in yeni sezonu merakla beklenirken, dizinin 3. sezonu 2025 yılında izleyiciyle buluşacak.

İzleyiciler, hikayenin devamını görmek için bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.