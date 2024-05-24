Prens dizisi 3. sezonu 2025 yılında yayınlanması bekleniyor

24 May 2024 16:37 - Güncelleme : 24 May 2024 16:50

Giray Altınok, Prens dizisi için Güldür Güldür Show'a dönmeyeceğini açıkladı

Giray Altınok, Prens dizisi için Güldür Güldür Show'a dönmeyeceğini açıkladı

Sürükleyici hikayesi ve kaliteli prodüksiyonuyla dikkat çeken "Prens" dizisi, ilk iki sezonuyla büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Başarısını 2. sezonda da sürdüren ve hatta rekor kıran dizinin yeni sezonunun geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Dizinin başrolünde Giray Altınok yer alıyor ve hikaye, hayali bir Orta Çağ krallığı olan Bongomia’da geçiyor.

Toplumsal mesajlar içeren komedi dizisi, izleyicilerden tam not aldı.

BluTV’nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizinin ikinci sezonu 9 Nisan 2024 tarihinde izleyicilerle buluştu.

3. sezon hakkında henüz bir duyuru yapılmadı, ancak önceki sezonların yayın tarihleri göz önüne alındığında yeni sezonun 2025 yılı ilkbaharında gelmesi bekleniyor.