Preveze Deniz Zaferi nedeniyle bugün savaş gemilerinin ziyarete açılacağı yerler ve saat belli oldu

27 Eylül 2024 11:45 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:47

Türk Donanması'na ait savaş gemileri Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından savaş gemilerinin bugün halka ziyarete açılacağı şehirler ve saatleri açıklandı.

Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının, Akdeniz​'i bir Türk golü haline getirmesinin zaferi olan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü bugün (27 Eylül) İstanbul Boğazı'nda yapılan geçit töreni ile kutlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre törenin ardından Deniz Kuvvetlerine ait 13 gemi 13 limanı ziyaret edecek.

Vatandaşlar tarafından savaş gemilerinin nerede olacağı ve ziyaret saatleri merak ediliyor.

SAVAŞ GEMİLERİ HANGİ LİMANLARDA OLACAK, ZİYARET SAATLERİ KAÇ?

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri​ Günü kapsamında ziyarete açılacak olan gemiler, Çanakkale, Dolmabahçe, Erdek, G. Mağusa, Girne, Gökçeada, İskenderun, İzmir, İzmit, Kaş, Marmaris, Mersin ve Yalıkavak limanlarına demirleyecek.

Vatandaşlar bugün saat 10.00-16.00 arasında gemileri ziyaret edebilecekler.

PREVEZE DENİZ ZAFERİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

27 EYlül 1538 yılında Osmanlı Devleti'nin Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa liderliğindeki donanma Cenevizli Amiral Andrea Doria komutasındaki müttefik Haçlı Donanması ile karşı karşıya geldi.

Osmanlı ilerlemesini durdurmak isteyen Avrupa'nın topladığı donanmayı dezavantajlı olmasına rağmen Osmanlı Donanması, Barbaros Hayrettin Paşa'nın taktik dehası sayesinde alt etti.

Preveze Kalesi önündeki açık sularda yapılan savaş Osmanlı Donanması'nın zaferi ile sonuçlandı.

Preveze Deniz Zaferi olarak tarihe geçen savaşın ardından Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyeti kesinleşti.