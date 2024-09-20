Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın cenazesi 20 Eylül günü Asri Mezarlık Camisinden kaldırılacak
1971 yılında dünyaya gelen Ahmet Akkaya, çeşitli çalışmaları ile adından söz ettirmişti. Bugün gelen vefat haberi sevenlerini üzerken başsağlığı mesajları paylaşıldı.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olan Ahmet Akkaya, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Cenaze törenine dair bilgiler paylaşıldı, katılmak isteyenler için saat bilgisi verildi.
AHMET AKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olan isim akciğer alanında çalışmaları yürüttü.
20 Eylül günü ise kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Akkaya, evli ve 2 çocuk babasıydı.
5 Ocak 1961 yılında Bursa'da doğdu.
AHMET AKKAYA ÖLDÜ MÜ, CENAZESİ NE ZAMAN?
Akkaya, kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi bugün Asri Mezarlık Camisinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
11.00'de SDÜ Hastanesi Konferans Salonunda daha sonra saat 15.00’te SDÜ Hastanesi Başhekimlik Binası önünde tören yapılacak.