Prof. Dr. Münci Kalayoğlu kimdir? Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

18 Kasım 2024 00:14 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 00:46

Duayen karaciğer nakli cerrahı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Organ nakli​, özellikle de karaciğer nakli​ konusunda dünyanın en iyi cerrahlarından biri kabul edilen Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

PROF. DR. MÜNCİ KALAYOĞLU KİMDİR?

Organ nakli, özellikle de karaciğer nakli konusunda dünyanın en iyi cerrahlarından biri kabul edilen Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, dünya çapındaki “Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı” listesinde yer alıyor.

Karaciğer yetmezliği olan yetişkin ve çocuk hastalarda, karaciğer naklini rutin ve kabul edilir bir tedavi olarak tıp dünyasına kazandıran Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 1.500’den fazla nakil gerçekleştirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatının ardından Sağlık Bakanlığı​'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz. “Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı” listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak.'

Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz.



“Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı” listesine… pic.twitter.com/9qnY9L0hY5 — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) November 17, 2024