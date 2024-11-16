İzmir'de 13 yaşında AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı! Korkunç iddia ortaya atılmıştı

16 Kasım 2024 18:15 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:20

İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun babasından bulaşan HIV nedeniyle hayatını kaybeden çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı. Küçük çocuğun istismar nedeniyle sonradan bu hastalığa yakalandığı öne sürülmüştü. Çocukla ilgili yapılan testleri İzmir İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı.

İzmir​'de çeşitli rahatsızlıkları sonucu 13 yaşındaki çocuğun AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü sebebiyle yaşamını yitirmesi sonrası İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İlk yapılan testlerin ardından babanın HIV pozitif, annenin ise negatif olduğu belirtilmişti. Çocuğun istismara uğradığı iddiası dehşete düşürmüştü.

HIV SEBEBİYLE ÖLEN ÇOCUKTA İSTİSMAR VAR MI?

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 13 yaşındaki çocuğun HIV virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin, çocuğun geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşıldığını, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu bir istismar bulgusuna da rastlanmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 11 Kasım'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde HIV virüsü nedeniyle yaşamını yitiren A.K. (13) hakkında basında yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, A.K'nin tedavisine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup ilgili makamlarca gelişmelere ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."