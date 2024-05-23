Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, son Galatasaray - Fenerbahçe maçı nedeniyle Ali Koç'a hak mahrumiyeti cezası verdi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 23:50 - Güncelleme : 23 May 2024 23:53
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son maçla ilgili kararlarını açıkladı. Bu açıklamalara göre, Fenerbahçe'den kimler ceza aldı? İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
Ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'den üç futbolcuya çeşitli cezalar verdi:
Mert Hakan Yandaş: 5 maç men cezası.
İrfan Can Eğribayat: 3 maç men cezası.
Jayden Oosterwolde: 1 maç men cezası.
Emre Kartal ise bir yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
Kaynak: TGRT Haber